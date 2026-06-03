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Gazze'de, İsrail saldırısında yaralanan Filistinli kadın kurtarılamadı

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Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta, bir hafta önce İsrail saldırısında yaralanan Filistinli kadın Raviye Ebu Madi, Nasır Hastanesinde yaşamını yitirdi. Ateşkes sonrası can kaybı 933'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, bir hafta önce İsrail saldırısında yaralanan Filistinli kadının hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin yerel medyasında yer alan haberlere göre, Raviye Ebu Madi, Han Yunus'taki Nasır Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Ebu Madi'nin, bir hafta önce İsrail'in Mevasi bölgesindeki yerinden edilmiş sivillerin barındığı Gays Kampı'na düzenlediği saldırısında yaralandığı aktarıldı.

Son açıklanan resmi verilere göre, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda 933 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 868 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 72 bin 942, yaralı sayısı ise 172 bin 967 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
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