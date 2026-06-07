İsrail, Gazze'de Yerinden Edilmiş Filistinlilerin Kampına Hava Saldırısı Düzenledi

GAZA, 6 Haziran (Xinhua) -- İsrail'in cumartesi günü Gazze kentinin batısında yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir kampa düzenlediği hava saldırısında, aralarında iki kadının da bulunduğu en az 6 Filistinli hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Filistinli güvenlik kaynakları, İsrail'e ait insansız hava araçlarının kamp içerisindeki bir çadırı iki füzeyle vurduğunu bildirdi.

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal, Xinhua'ya yaptığı açıklamada yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu söyledi.

İsrail ordusu, saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Son dönemde Gazze Şeridi genelindeki hava saldırılarını yoğunlaştıran İsrail, konutları, yerinden edilmiş kişilerin barındığı çadırları ve Filistinlilerin toplandığı alanları hedef alıyor.

Gazze'deki sağlık yetkilileri cumartesi günü yaptıkları açıklamada, son 48 saat içinde bölgedeki hastanelere 5 kişinin cansız bedeninin getirildiğini ve 49 yaralıya müdahale edildiğini bildirdi.

Yetkililer, ateşkesin Ekim 2025'te yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail saldırıları sonucu 951 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 7 Ekim 2023'ten bu yana ise toplam can kaybının 72.961'e yükseldiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua