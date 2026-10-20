Gazze'de İsrail'in saldırısında aralarında 2 çocuk bulunan 3 Filistinli öldü

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GAZZE, 20 Ekim (Xinhua) -- İsrail'in pazartesi günü Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistinli bir kaynak Xinhua'ya yaptığı açıklamada, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA), Han Yunus'un Gizan Raşvan bölgesindeki Filistinlileri füzeyle hedef aldığını söyledi. Nasır Hastanesi, saldırıda 2 çocuğun yaşamını yitirdiğini, birkaç kişinin de yaralandığını bildirdi.

Sağlık kaynaklarına göre, pazartesi günü erken saatlerde Gazze'nin Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki El-İsraa Camisi yakınlarında yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir çadırı hedef alan İsrail hava saldırısında bir Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu saldırılara ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Gazze sağlık yetkilileri, son 24 saat içinde kıyı bölgesindeki hastanelere 5 kişinin cansız bedeni ile 22 yaralının getirildiğini bildirdi. Böylece, Ekim 2025'te ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 1.522'ye, yaralı sayısı ise 5.421'e yükseldi.

Kaynak: Xinhua