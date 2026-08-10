Gazze'de 13 Yaşındaki Kız Çocuğu İsrail Ateşiyle Hayatını Kaybetti
Gazze'nin Han Yunus kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından yaralanan 13 yaşındaki Saba Haşhaş, hastanede yaşamını yitirdi. İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'nin çeşitli bölgelerine topçu ve silahlı saldırılarını sürdürüyor.
Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu başından yaralanan 13 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Saba Haşhaş hayatını kaybetti.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Filistinli kız çocuğu, iki gün önce Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından yaralandı.
13 yaşındaki Filistinli kız çocuğu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İsrail ordusu Gazze'de birçok noktayı vurdu
Öte yandan İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine topçu atışları ve silahlı saldırılar düzenlediği aktarıldı.
Görgü tanıkları, Han Yunus'un güneyindeki Tine Caddesi çevresine yoğun topçu saldırıları düzenlendiğini, İsrail tanklarından da kentin güneyindeki Kizan Reşvan bölgesinde yoğun şekilde ateş açıldığını aktardı.
İsrail hücumbotlarının ise Gazze kentinin kıyılarını hedef aldığı belirtildi.
İsrail'in ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırılar Gazze'de can almaya devam ediyor.