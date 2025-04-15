Gazze'de İlaç Krizi: Sağlık Bakanlığı'ndan İsrail'e Baskı Çağrısı

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, hastanelere ilaç ve tıbbi malzeme tedariki için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilaç krizinin, yaralılara yönelik acil müdahalelerin gerçekleştirilmesini ciddi şekilde engellediği belirtildi.

Hastanelerdeki sağlık hizmetlerinin, çok sınırlı miktardaki ilaç ve tıbbi malzeme stoklarıyla sağlanabildiği aktarılan açıklamada, yüzlerce hasta ve yaralı için gerekli ilaç bulunmadığı ve sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle hastaların yaşadığı sıkıntıların her geçen gün arttığı kaydedildi.

İlaç ve tıbbi malzeme eksikliğinden en çok etkilenenlerin kanser, böbrek yetmezliği ve kalp hastaları olduğuna dikkati çekilen açıklamada, ilaç listesinde yer alan diğer bazı türlerin de tükenmek üzere olduğu ifade edildi.

İlaçlardaki yetersizlik oranının yüzde 37'ye, tıbbi malzeme yetersizliğinin ise yüzde 59'a ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada, uluslararası kurumlardan, tıbbi malzeme girişine ve sahra hastanelerinin kurulmasına izin verilmesi için İsrail'e baskı yapması istendi.