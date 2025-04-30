Gazze'de İlaç Krizi Derinleşiyor: UNRWA Uyardı

İsrail'in ateşkesi bozarak 2 Mart'tan bu yana sıkı abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler için Yardım ve Çalışma Ajansının (UNRWA) ilaç stoklarının da tükenmesi nedeniyle Filistinliler ilaca erişmekte güçlük çekiyor.

UNRWA, 29 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de temel ilaçların yarısından fazlasının tükendiği ya da en fazla bir ay yetecek kadar ilaç bulunduğu uyarısı yaptı.

Bu uyarı, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), İsrail'in, 28 Ekim 2024'te UNRWA'nın faaliyetlerini kısıtlayan yasaları kabul etmesi ve 31 Ocak'ta Doğu Kudüs'teki UNRWA operasyonlarını sonlandırmasının hukuki sonuçlarını değerlendiren "danışma görüşü" duruşmaları devam ederken gerçekleşti.

Gazze'de yaşanan ilaç sıkıntısı daha önce de pek çok kez Sağlık Bakanlığı tarafından gündeme getirilmişti. Bakanlıktan 15 Nisan'da yapılan açıklamada, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğinden kalp kateterizasyonu ve açık kalp cerrahisinin yüzde 99, anne ve çocuk sağlığının yüzde 51, böbrek ve hemodiyalizin yüzde 45, ortopedi cerrahisinin yüzde 87 ve göz ameliyatlarının yüzde 73 etkilendiği vurgulanmıştı.

Hastalar, en temel hakları olan ilaca erişemiyor

Uyarıların ve UAD'nin danışma görüşü duruşmalarının devam ettiği bir ortamda Filistinliler, hayatta kalabilmek için son bir umutla Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda yer alan UNRWA Sağlık Merkezi'nin yolunu tuttu.

Kalp hastası bir Filistinli, ilaç bulabilmek için güneydeki Nasır Hastanesi'nden kuzeydeki UNRWA merkezine kadar gelmek zorunda kaldığını söyledi. Yaşlı Filistinli, kronik hastalıkları olanların ihtiyaç duyduğu ilaçların tedarik edilmesini istedi.

Tekerlekli sandalyeye mahkum olduğu için bir yerden bir yere gidemeyen amcası için ilaç almaya gelen bir başka Filistinli de yaşadıkları sıkıntıları anlattı:

"Ajans Filistinlilere çok hizmette bulundu ama bazı konularda temin edemediği şeyler oluyor. Bazı ilaçlar mesela ne UNRWA'nın depolarında ne de başka yerde bulunuyor. Gazzeliler, maddi ve manevi sıkıntı çekiyor. Uluslararası toplumdan, Gazze halkını maddi ve manevi desteklemesini istiyoruz."

Filistinli, "Şeker, tansiyon ve diğer kronik hastalıkların ilaçlarından birini bulsak diğerini bulamıyoruz. Bu durumun bu raddeye gelmesine sebep olan sınır kapılarının kapatılmasıdır. İsrail, bizim yaşamayı isteyen bir halk olduğumuzu anlamak istemiyor." dedi.