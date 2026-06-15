Filistinli 2 çocuğun, İsrail'in Gazze'ye saldırısında ölen babasına ve kardeşlerine vedası yürek burktu

Filistinli iki çocuğun, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden babaları ile kardeşlerini son yolculuğuna uğurlarken vedası yürekleri burktu.

Gazze Şeridi, neredeyse her gün İsrail'in ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin geride kalan yakınlarının gözü yaşlı vedalarına tanık oluyor.

İsrail güçleri, Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir apartman dairesini insansız hava aracıyla bombalaması sonucu Şifa Hastanesinde sağlık görevlisi olarak çalışan Muhammed Hebil ile oğlu Musa hayatını kaybetti.

Saldırıda ölenlerin naaşı Şifa Hastanesinin morguna getirildi. Yakınlarının yanı sıra hastane çalışanları İsrail saldırısında can veren meslektaşlarıyla gözyaşları içinde vedalaştı.

"Kalk baba, kalk"

Yaşamını yitiren Filistinlinin küçük kızı Ziynet ise babasının yüzünü tutup sarsarak "Beni bırakıp nasıl gittin? Kalk baba, kalk" diye seslendi.

Gözyaşları içinde babasına sarılan küçük kız, naaştan yakınları tarafından güçlükle uzaklaştırıldı. Ziynet, defin için götürülen babası ve kardeşinin ardından koşarak yetişmeye çalıştı.

"Cennette buluşacağız"

Muhammed'in oğlu da babasıyla gözyaşları içinde vedalaştı.

Yakınları tarafından teselli edilmeye çalışan Filistinli çocuk, bir yandan ağlarken bir yandan da babasının yüzünü sevdi.

Filistinli çocuk, topraklarından asla vazgeçmeyeceklerini, onun için fedakarlık yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Saldırıda hayatını kaybeden kardeşinin yüzünü elleri arasına alan Filistinli çocuk, "İnşallah sana cennette kavuşacağım" sözleriyle vedalaştı.

Babasının herkese iyilik yapan biri olduğunu dile getiren Filistinli çocuk ama onu bombalayarak öldürdüklerini söyledi.

Yakınları tarafından naaşlardan uzaklaştırılan çocuk, babası ve kardeşine "İnşallah cennette buluşacağız" diyerek vedalaşmaya çalıştı.

"Herkese iyilik yapardı"

Filistinli sağlık görevlisinin babası Musa da oğlunun sağlık görevlisi olduğunu ve herkese iyilik yaptığını dile getirdi.

Gazze'nin güneyine geldiklerinden bu yana sürekli insanlara iyilik için çalıştığını, ihtiyaç sahiplerine su dağıttığını aktaran baba, oğlunun beş yaşında oğluyla vurulduğunu ifade etti.

Filistinli baba, oğlunun Şifa ve Ehli Baptist hastanelerinde insanlara hizmet ettiğini, şimdi ise bombalı saldırıda hayatını kaybettiğini aktardı.

Muhammed Hebil'in bir yakını da İsrail'in bombalı saldırısı ve kayıpları karşısındaki şaşkınlığını dile getirdi.

Hebil'in saldırıda hayatını kaybeden oğlunun daha 5 yaşında olduğunu belirten Filistinli daha yeni yeni düzgün konuşmaya başladığını ifade etti.

Yakınlarının güçlükle vedalaştığı Filistinli Muhammed ile oğlu Musa'nın naaşları bir araçla defnedilecekleri yere götürüldü.

İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine neredeyse her gün saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten 31 Mayıs'a kadar geçen 247 günlük süreçte İsrail'in ateşkesi 3 bin 269 kez ihlal ettiğini belirtmişti. Bu dönemde İsrail saldırılarında 992 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 138 kişi yaralandı ve 95 kişi alıkonuldu.