Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gazze'de eşini ve kızını tedavi için Mısır'a uğurlayan kadının İsrail ateşiyle öldürülmesi ailesini yasa boğdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Filistinli kadının kardeşi Muhammed Şeyh el-Iyd: "Kız kardeşim, sabah Mısır'a seyahat edecek olan eşi ve kızıyla birlikte çıktı. Saat 06.00'da onlarla vedalaştı ve at arabasıyla dönerken İsrail ateşi isabet etti ve suçsuz yere şehit oldu" Filistinli kadının yeğeni Yamen Şeyh el-Iyd: "Büyük bir umutla vedalaştılar ancak dönüşü sırasında aniden ona bir kurşun isabet etti ve onu öldürdü"

İsrail'in abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde, Filistinli bir kadının, tedavi için eşi ve kızını Mısır'a uğurladıktan sadece birkaç saat sonra İsrail ateşiyle yaşamını yitirmesi, geride büyük bir acı, gözyaşı ve öfke bıraktı.

54 yaşındaki Nura Süleyman Şeyh el-Iyd, dün, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Emel Hastanesi'nde eşi ve kızıyla vedalaştıktan sonra güvenli bölge ilan edilen Mevasi'deki çadırına dönmek üzere yola çıktı. Ancak Nura, at arabasıyla dönüşü sırasında İsrail ateşinin hedefi oldu.

Nura'nın yakınları, yaşadıkları acıyı ve saldırı anında yaşananları AA muhabirine anlattı.

"At arabasıyla dönerken şehit oldu"

Nura'nın kardeşi Muhammed Şeyh el-Iyd, kız kardeşinin sabah saatlerinde eşi ve kızıyla birlikte yola çıktığını söyledi.

Muhammed, "Kız kardeşim, sabah Mısır'a seyahat edecek olan eşi ve kızıyla birlikte çıktı. Saat 06.00'da onlarla vedalaştı ve at arabasıyla dönerken İsrail ateşi isabet etti ve suçsuz yere şehit oldu." dedi.

Bölgede herhangi bir askeri nokta veya hareketlilik bulunmadığını, kız kardeşinin yalnızca çadırına dönmekte olan bir sivil olduğunu dile getiren Muhammed, Gazze'de sivillerin kurşun ve bombardıman korkusuyla çadırlarında uzun saatler boyunca yere uzanmak zorunda kaldığını anlattı.

Muhammed, "Nasıl güvenli bölgelerin varlığından bahsediyorlar ve insanlar çadırlarda ölüyor? Bu rezalete son verilmeli ve insanlık kurtarılmalı, masumlar her gün sebepsiz yere öldürülüyor." diye konuştu.

"Sevinmeye fırsat bulamadık"

Nura'nın kız kardeşi Süheyla Şeyh el-Iyd de gözyaşları içinde, "Kız kardeşim dün bizimle oturuyordu ve kızının seyahatinden önce aileyle vedalaşıyordu. Sevinmeye fırsat bulamadık." dedi.

Gazze halkının kurtarılması çağrısında bulunan Süheyla, şunları söyledi:

"Her gün bölgede şehitlerimiz ve yaralılarımız oluyor. İsrail ateşi ve şarapnelleri nedeniyle yaralanan, uzuvlarını kaybedenler var. Bizim dışımızda tüm dünya özgürce yaşıyor. Evlerimiz yıkıldı, erkek kardeşim yaralı ve kız kardeşim bugün şehit oldu. Bir saldırı, birkaç saniye içinde hayatına son verdi."

"Dünya, bize karşı yapılanlar karşısında nerede?"

Nura'nın yeğeni Yamen Şeyh el-Iyd de ailesinin büyük bir umutla Mısır yolculuğuna hazırlandığını ancak bu sevincin kısa sürede acıya dönüştüğünü dile getirdi.

Yamen, "Hasta amcam kızıyla birlikte tedavi için seyahat ediyordu. Büyük bir umutla vedalaştılar ancak dönüşü sırasında aniden ona bir kurşun isabet etti ve onu öldürdü. Biz çadırlarda yaşayan, yatağımızdan başka hiçbir şeyi olmayan insanlarız. Bütün bunlar neden başımıza geliyor? Dünya, bize karşı yapılanlar karşısında nerede?" ifadelerini kullandı.

Han Yunus kentindeki Mevasi bölgesinde güvenli bölge ilan edilen alanlar da İsrail ordusunun saldırılarına maruz kalıyor.

Filistinli sivillerin çadırlarda yaşam mücadelesi verdiği bölgedeki saldırılar can kayıplarına yol açarken, geride kalan aileler de yakınlarını kaybetmenin acısıyla yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

İsrail, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırılarına devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, İsrail'in ateşkesten bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda 1602 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 794 kişi yaralandı. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 74 bini, yaralı sayısı da 175 bini aştı.

Kaynak: AA
Bu haber 119 sitede yayınlandı.
Netflix'in 10. yıl gecesinde Bahar Candan kapıda kaldı! Nedeni şaşırttı

Netflix gecesinde kapıda kaldı! Tuhaf mimikleriyle açıklama yaptı
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! Tasfiye kararını önceden biliyormuş70

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! Tasfiye kararını önceden biliyormuş
Melis Sezen kırmızı dekoltesiyle yıktı geçti! Gözler ona çevrildi11

Kırmızı dekoltesiyle yıktı geçti!
Dünyanın dört bir yanında banka hesaplarına siber saldırı! Milyonlarca dolar çalındı

Dünya şokta! Milyonlarca dolar buhar oldu
İngiltere'de korkutan tablo! Her gün 1021 kişiye kanser teşhisi

Korkulan oldu! Her gün 1000'den fazla vaka
Hatay'da 75 yaşındaki kadının selle mücadelesi kamerada! Keserle suyun önünü açtı

Keserle selin önüne diz çöktü! 75 yaşındaki kadın pes etmedi
Almanya'da binlerce Türk için sınır dışı kararı11

Binlerce Türk'ü sınır dışı ettiler!
Okan Buruk'tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı20

Amedspor maçına saatler kala bombayı patlattı
Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası26

Köylüsünden olay sözler! Bakın 8 kişiyi neden hunharca katletmiş
Kar fena bastırdı! İki ilde araçlar yolda kaldı

Kar fena bastırdı! İki ilde araçlar yolda kaldı
Cem Yılmaz'dan aşk hayatıyla ilgili şaşırtan açıklama: Doktor yasakladı

Doktoru aşkı yasakladı!