Gazze'de Hasarlı Bina Çöktü: 5 Ölü

GAZA, 22 Aralık (Xinhua) -- Gazze'nin Şeyh Rıdvan mahallesinde savaşta hasar gören bir evin çökmesi sonucu aynı aileden 3'ü kadın biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal, pazar günü yaşanan olayın ardından kurtarma ekiplerinin, biri çocuk 2'si kadın 5 kişiyi enkazdan çıkardığını ancak zorlu koşullar ve sınırlı ekipman nedeniyle diğer kazazedelerin çıkarılamadığını söyledi.

10 Aralık'tan bu yana şiddetli kış koşulları nedeniyle kısmen veya tamamen çöken 22 evde 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişiden de haber alınamadığını kaydeden Basal, savaşta hasar gören ve "içine girilemez" olarak nitelendirilen binaların boşaltılması çağrısında bulunduklarını vurguladı. Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana toplam 46 bina çöktü.

Yetkililer, kış koşulları ve geçici konut eksikliğinin, krizi daha da kötüleştirdiği uyarısında bulunuyor. Devam eden ablukaya ve hasarlı binalarda yaşayan sakinlerin karşı karşıya olduğu risklere dikkat çeken Hamas, ateşkese arabuluculuk eden taraflardan yeniden inşa çalışmalarına izin verilmesi ve yeterli barınma imkanı sağlanması yönünde İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulundu.