Haberler

Gazze'de Hasarlı Bina Çöktü: 5 Ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazze'nin Şeyh Rıdvan mahallesinde savaşta hasar gören bir evin çökmesi sonucu 3'ü kadın, 1'i çocuk olmak üzere toplam 5 kişi hayatını kaybetti. Kurtarma ekipleri zorlu koşullar nedeniyle diğer kazazedelere ulaşamadı. Kış koşulları ve hasarlı binalar ciddi tehlikeleri artırıyor.

GAZA, 22 Aralık (Xinhua) -- Gazze'nin Şeyh Rıdvan mahallesinde savaşta hasar gören bir evin çökmesi sonucu aynı aileden 3'ü kadın biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal, pazar günü yaşanan olayın ardından kurtarma ekiplerinin, biri çocuk 2'si kadın 5 kişiyi enkazdan çıkardığını ancak zorlu koşullar ve sınırlı ekipman nedeniyle diğer kazazedelerin çıkarılamadığını söyledi.

10 Aralık'tan bu yana şiddetli kış koşulları nedeniyle kısmen veya tamamen çöken 22 evde 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişiden de haber alınamadığını kaydeden Basal, savaşta hasar gören ve "içine girilemez" olarak nitelendirilen binaların boşaltılması çağrısında bulunduklarını vurguladı. Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana toplam 46 bina çöktü.

Yetkililer, kış koşulları ve geçici konut eksikliğinin, krizi daha da kötüleştirdiği uyarısında bulunuyor. Devam eden ablukaya ve hasarlı binalarda yaşayan sakinlerin karşı karşıya olduğu risklere dikkat çeken Hamas, ateşkese arabuluculuk eden taraflardan yeniden inşa çalışmalarına izin verilmesi ve yeterli barınma imkanı sağlanması yönünde İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü

Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü
Geçen yıl sahnedeydi, bu yıl masada! 'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu

'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu! Değişiklik dikkat çekti
Şehirde büyük kaos! Otonom araçlar bir anda durdu, trafik kilitlendi

Araçlar teker teker durmaya başladı, şehir kaosa sürüklendi
Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi

Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi
200 bin Euro'luk altınla 'komşu'da yakalandı

Çil çil altınla 'komşu'da yakalandı! Piyasa değeri dudak uçuklattı
Sadece 9 günü kalan terör örgütü SDG'nin gizli planı deşifre oldu

Türkiye'nin yanı başında sinsi plan! 9 gün kala deşifre oldu
Manisa'da eşini öldürüp tarlaya atan cani, Ağrı'da sınırda yakalandı

Eşini öldürdü, sınırda yakalandı! Gösterdiği adresten vahşet çıktı
Sergen Yalçın'ın adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı

Adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı
6. rauntta kabusu yaşamıştı! İşte çenesi kırılan Jake Paul'un son hali

Çenesi kırılan Jake Paul'un son hali korkunç
Metro istasyonunda intihar girişimi! Seferler durdu

Metro istasyonunda intihar girişimi! Seferler durdu
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
MHP'den AVM'ler için dikkat çeken öneri: Pazar günleri kapalı olsun

MHP'den dikkat çeken öneri! Yüzlerce AVM zorda kalabilir
Zemheri soğukları başladı! 40 gün yurdu esir alacak

Zemheri soğukları geldi çattı! 40 gün yurdu esir alacak
title