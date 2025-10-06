Gazze'de Çocuklar Açlık ve Hastalıkla Mücadele Ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırımın en büyük mağduru çocuklar 2 yıldır ölüm, açlık ve hastalığın pençesinde kabusu yaşıyor.

İsrail, ABD'nin de desteğiyle Gazze Şeridi'nde 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırımda insanları öldürmek için sadece bombalarla yetinmedi. Tel Aviv yönetiminin uyguladığı sistematik aç bırakma politikası sonucu oluşan yetersiz beslenme vakaları nedeniyle şu ana kadar Gazze Şeridi'nde 154'ü çocuk 460 kişi yaşamını yitirdi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), 22 Ağustos'ta yaptığı açıklamayla "Gazze kentinde kıtlık" ilan etti.

BM Dünya Gıda Programı da Gazze Şeridi'nde nüfusun üçte birinin günlerce yemek bulamadığı uyarısında bulundu.

İsrail'in yoğun bombardımanı nedeniyle yerinden edilen binlerce çocuk, devam eden sıkı abluka şartlarında "mahrumiyet bölgesinde" sığındıkları çadırlarda ya da hastanelerde zayıf ve bitkin düşmüş küçük bedenleriyle açlıktan kıvranıyor.

Gıda ve ilaç girişinin engellendiği, açlığın silah olarak kullanıldığı bölgede yetersiz beslenme sonucu çocuk ölümleri devam ederken, bombalardan sağ kurtulan çocuklar yaralarıyla ve çeşitli travmalarla boğuşuyor.

İsrail'in mart ayından bu yana sınır kapılarını neredeyse tamamen kapatarak, bölgeye insani ve tıbbi yardım girişini tümüyle engellemesi sağlık alanında yaşanan sıkıntıları had safhaya çıkardı.

Gazze Şeridi'nde hastanelerde, sığınma merkezlerinde ya da derme çatma çadırlarda gıda ve ilaç yetersizliği nedeniyle İsrail'in ölüme mahkum ettiği çocukların trajik hikayeleri bölgede yaşanan dramı gözler önüne seriyor.

Açlıktan ağlayan 1,5 yaşındaki Muhammed'in biberonunda süt yerine su var

Gazze kentinin batısında bir çadırda yaşayan 1,5 yaşındaki Muhammed el-Mutavvak, yetersiz beslenme nedeniyle 3 kilogram kaybederek 6 kilograma kadar düştü.

Kilosunun üçte birini kaybeden ve kaburgaları belirgin şekilde görünen minik Muhammed açlıktan ağlarken, annesi ise onu susturabilmek için biberonunu süt bulamadığından suyla doldurmak zorunda kalıyor.

7 kilograma düşen 3 yaşındaki Kerim, oksijen tüpüne bağlı yaşıyor

İsrail'in sınır kapılarını kapatıp kıtlığa sürüklediği bölgede açlıktan ve hastalıktan bitkin düşen 3 yaşındaki Kerim Muammer, yetersiz beslenme nedeniyle 7 kilograma kadar düştü.

"Fanconi Sendromu" adlı böbreklerle ilgili nadir görülen kalıtsal bir hastalığı bulunun Kerim'in durumu, İsrail ablukasının neden olduğu tıbbi imkansızlık ve yetersiz beslenme sonucu her geçen gün daha da kötüye gidiyor.

Oksijen tüpüne bağlı olan ve sık idrara çıkma, aşırı susama, kemik ağrısı ve kas güçsüzlüğü gibi sorunlar yaşayan Kerim'in acilen tıbbi destek alması gerekiyor.

4 yaşındaki Usame, açlık nedeniyle neredeyse bir "iskelete" dönüştü

Minik bedeniyle uzun süredir açlıkla mücadele eden, en az 16 kilogram olması gerekirken 9 kilograma kadar düşen 4 yaşındaki Usame er-Rakab, adeta bir iskeleti andırıyor.

Usame'nin göğüs ve karın kemikleri dışarı fırlamış bitkin haldeki görüntüsü, İsrail ablukasının neden olduğu insanlık dramının en bariz delili.

6 yaşındaki Bilal, yetersiz beslenme sonucu konuşma ve oturma yetisini kaybetti

Gazze kentinde yaşayan 6 yaşındaki Mesk Bilal el-Medhun, artık açlık nedeniyle ne konuşuyor ne de oturabiliyor.

Küçük çocuk, yetersiz beslenmenin beyin atrofisine yol açması sonucu hareket yetisini kaybetti.

İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde Temmuz 2024'te 6 yaşındaki Hikmet Bedir, Ağustos 2024'te 4 yaşındaki Lina Halil, Mayıs 2024 ise 4 yaşındaki Muhammed Mustafa Yasin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

Gazze'de henüz dünyaya gelen bebekler açlıktan ölüyor

Henüz 4 aylık Cenan Salih es-Sekafi, Mayıs 2025'te açlık ve ilaç eksikliği nedeniyle Rantisi Çocuk Hastanesi'nde annesinin kollarında hayata gözlerini yumdu. Cenan'ın annesi Aye es-Sakafi, diğer çocuğunun da benzer bir sonu yaşamasından endişe ettiğini söyledi.

Ağustos 2025'te 2 yaşındaki Rua Maşi Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nde açlıktan hayatını kaybederken, aynı tarihte hastanede kalan 16 aylık Muhammed Zekeriya Usfur da yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi.

Açlıktan kemikleri sayılan 2 aylık Rasil Ebu Mesud ile 5 aylık Gadir Berike de Gazze'de yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden bebeklerden sadece birkaçı. Gadir'in annesi, bebeğinin süt olmadığı için yaşamını yitirdiğini söyledi.

Filistinli 23 aylık Ranya Gaban bebek de 30 Ağustos'ta Rantisi Çocuk Hastanesi'nde gıda ve ilaç sıkıntısı nedeniyle hayata gözlerini yumdu.