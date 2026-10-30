Gazze'de BM deposu İsrail saldırısında hasar gördü, personel yaralanmadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), ateşkese rağmen İsrail'in Gazze'deki saldırılarının sürdüğünü ve bugün BM'ye ait bir deponun bu saldırılarda hasar gördüğünü bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcılarından Shirin Yaseen, günlük basın toplantısında, işgal altındaki Filistin topraklarındaki son durum hakkında bilgi verdi.

BM insani yardım ortaklarının Gazze'deki Han Yunus'ta BM'ye ait bir deponun İsrail hava saldırısı sonucu hasar gördüğünü aktardığını belirten Yaseen, "Neyse ki, hiçbir BM personeli yaralanmadı." dedi.

Yaseen, öte yandan geçen hafta Gazze'de yaklaşık 100 Filistinli ailenin İsrail hava saldırıları sonucu çıkan yangınlarda çadırlarını ve diğer eşyalarını kaybettiğini belirterek, BM insani yardım ortaklarının bu ailelere destek için çalıştığını söyledi.

İsrail'in Gazze'ye insani yardımları kısıtlamaya devam ettiğini belirten Yaseen, kısıtlamaların kaldırılması ve insani yardım operasyonlarına finansman desteği sağlanması çağrısında bulundu.

Yaseen, AA muhabirinin, kısıtlamalar konusunda BM'nin İsrailli yetkililere baskı yapıp yapmadığı ve ne tür karşılık aldığı sorusuna, "Elbette, kanallar sürekli açık ancak Gazze'ye tam erişim sağlayamıyoruz ve tüm taraflarla konuşmadan yardıma ihtiyacı olan insanlara ulaşamıyoruz." dedi.

Gazze'ye yardımların girdiğini ama yeterli olmadığını belirten Yaseen, "Daha fazlasına ihtiyacımız var ve tüm geçiş noktalarının açık olması gerekiyor ama şu anda elimizdekilerle çalışıyoruz." şeklinde yanıt verdi.

"Batı Şeria'da daha fazla zorla yerinden edilme ve yıkım önlenmelidir"

Yaseen, işgal altındaki Batı Şeria'daki El Halil şehrinde İsrail güçlerinin baskılarının devam ettiğini belirterek, şehirdeki iki mahallede hala yaklaşık 3 bin Filistinlinin yerinden edilmiş durumda olduğu bilgisini verdi.

"İsrail güçleri bu mahallelerde hala faaliyet gösteriyor, giriş yollarını kapatıyor ve sıkı hareket kısıtlamaları uyguluyor." diyen Yaseen, İsrail güçlerinin Filistinlilerin geçim kaynaklarına, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimini engellemeye devam ettiğini vurguladı.

Yaseen, "Batı Şeria genelinde Filistinlilerin korunması için bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Yerinden edilenlerin gönüllü ve güvenli bir şekilde geri dönmelerine izin verilmelidir. Daha fazla zorla yerinden edilme ve yıkım önlenmelidir." dedi.

AA muhabirinin, Filistinlilerin topraklarını gasbetmeye çalışan İsrailliler tarafından Batı Şeria'da bu yıl 14 camiye yapılan saldırıyla ilgili sorusuna da Yaseen, "Bunlar elbette kabul edilemez. Bu ibadet yerlerinin güvenli olması ve dini özgürlüğün sadece o bölgede değil, her yerde güvence altına alınması gerekiyor." yanıtını verdi.

Kaynak: AA