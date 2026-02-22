Gazze'de ateşkesi ihlal eden İsrail'in saldırılarında en az 12 kişi öldü

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında sivillerin çadırları hedef alındı. En az 12 kişi hayatını kaybetti. Nasır Hastanesi'nde olduğu söylenen "silahlı gruplar"a dair gerilim de sürüyor.Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda sağlanan ve geçen ay ikinci aşamasına giren ateşkese rağmen, Filistin topraklarına yönelik İsrailsaldırıları ve sivil ölümleri devam ediyor.

Gazze'de Hamas kontrolündeki sivil savunma ajansından yapılan açıklamaya göre, Pazar sabaha karşı başlayan İsrail'in düzenlediği saldırılarda en az 12 kişi hayatını kaybetti. İsrail ve Hamas, anlaşmayı ihlal ettikleri gerekçesiyle birbirlerini suçladı.

Filistinli sivil savunma ajansı, saldırılardan birinin Gazze'nin kuzeyinde yerinden edilmiş kişilerin kaldığı bir çadırı vurduğunu, bir diğerinin de güneydeki bir bölgeyi hedef aldığını belirtti. Yapılan açıklamada, kuzeydeki Cebaliye'de sivillerin sığındığı bir çadırı hedef alan İsrail'in hava saldırısında beş kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

Ajans, güneydeki Han Yunus kentinde de yine sabahın erken saatlerinde düzenlenen bir başka saldırıda beş kişinin öldüğünü, Gazze kentindeki İsrail bombardımanında ise bir kişinin daha hayatını kaybettiğini ekledi. Ayrıca Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'da da bir kişinin İsrail ateşiyle öldüğü bildirildi. Şifa ve Nasır hastaneleri, en az yedi kişinin cenazesinin kendilerine ulaştığını teyit etti.

Cebaliye saldırısında yeğenini kaybeden Usame Ebu Askar isimli bir Gazzeli, Fransız haber ajansı AFP'ye, "İsrail ateşkesten anlamıyor. Buradaki insanlar uykularında vuruldu. Aylardır ateşkes altında yaşıyoruz ama hala bizi hedef alıyorlar. İsrail, bir şey söyleyip başka bir şey yapma prensibiyle hareket ediyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

Hastane bahçesinde cenaze namazı

Cenazelerin beyaz kefenlere sarılarak hastane bahçesine dizildiği Nasır Hastanesi'nde, hayatını kaybedenlerin yakınları, akrabaları ve yas tutan çok sayıda Filistinli bir araya geldi. Hastane bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından ölen Gazzeliler toprağa verildi.

İsrailli bir askeri yetkili, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini iddia ederek ordunun bundan dolayı sivillerin yaşadığı bölgeye saldırdığını dile getirdi. Yetkili, "ihlalin de sınır olarak saptanan sarı hattın doğusunda ve İsrailli güçlerin hemen yanında, muhtemelen bölgedeki yer altı tünellerinden çıktıktan sonra enkaz altına sığınan birkaç silahlı teröristin tespit edilmesinden" kaynaklandığını ileri sürdü ve "silahlı bir şekilde sarı hattı geçmenin açık bir ateşkes ihlali" olduğunu söyleyerek saldırıyı savundu.

10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesle İsrail birlikleri "Sarı Hat" olarak nitelendirilen mevkilerin gerisine çekilmişti. Buna rağmen İsrail hala Filistin topraklarının yarısından fazlasını kontrol altında tutmaya devam ediyor.

Hamas sözcüsü Hazım Kasım da bugün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunu ateşkesi ihlal etmekle suçlayarak "Çadırlarındaki, yerinden edilmiş insanların hedef alınması ateşkes anlaşmasının ciddi ihlalidir" dedi.

Hamas kontrolündeki Gazze Sağlık Bakanlığı da, ateşkesin başlangıcından bu yana en az 601 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Aynı dönemde dört İsrailli asker de yaşamını yitirdi.

Nasır Hastanesi'nde "silahlı kişiler" tartışması

Gazze Şeridi'nde faaliyet göstermeye devam eden en büyük sağlık merkezlerinden Nasır Hastanesi, Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün hastane yerleşkesinde silahlı kişilerin bulunduğu yönündeki iddialarını reddetti. Sınır Tanımayan Doktorlar, içinde silahlı kişiler bulunmasını gerekçe göstererek Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'nde yürüttüğü acil olmayan tıbbi destek faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldığını açıklamıştı.

Örgüt, geçtiğimiz aylarda hastane kampüsünün çeşitli alanlarında "kısmen maskeli silahlı adamlar gördüğünü", dört ayı aşkın bir süre önce başlayan ateşkeste bu silahlı kişilerin varlığının, gözdağı vermelerinin, hastaların keyfi olarak tutuklanmasının ve son olarak silahlı dolaşmalarının "kabul edilemez" olduğunu ve bu olanların ekip ve hastalar için ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturduğu eleştirisini yöneltmişti.

Hastane yönetimi iddiaları yalanladı

Nasır Hastanesi ise suçlamaların asılsız olduğunu ve söz konusu ithamların kliniği tehlikeye attığını duyurdu. "Münferit şiddet eylemleri" yaşandığını kabul eden hastane yönetimi, bu nedenle çalışanları ve hastaları korumak üzere sivil bir polis gücü oluşturulduğunu, bunun askeri bir faaliyet değil koruma önlemi olduğunu savundu.

İsrail, iki yıldır süren savaş boyunca Hamas'ı Nasır Hastanesi dahil olmak üzere tıbbi tesisleri askeri amaçlarla kullanmakla suçluyor. Geçen yıl Ağustos ayında hastaneye düzenlenen bir İsrail saldırısında, hastane verilerine göre beş gazeteci dahil yaklaşık 20 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail, Filistinli yerel personelin listesini vermeyi reddeden Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün Gazze'deki faaliyetlerini ay sonuna kadar durdurmayı planlıyor. Gazze'de 10 Ekim'den bu yana taraflar arasında kırılgan bir ateşkes hüküm sürerken, her iki taraf birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor.

AFP,dpa / ETO,ET

Kaynak: Deutsche Welle