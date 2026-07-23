Haberler

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'de düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda Filistinlileri hedef aldı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda Filistinlileri hedef alması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Cibaliya kampındaki el-Yemen es-Said Hastanesi yakınında bir grup Filistinliyi hedef aldı.

İsrail saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Hayatını kaybeden Filistinlinin naaşı ile yaralılar Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'ne getirildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana 73 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırılarını, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen sürdürüyor.

İsrail'in saldırılarında 73 bin 300'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Piyasalar merakla bekliyordu! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

LGS'den 500 tam puan aldı! İşte Vanlı Meryem'in tercih edeceği lise

LGS'den 500 tam puan aldı! İşte Vanlı Meryem'in tercih edeceği lise
Diyarbakır'da 685 kişi CHP'den istifa etti

Toplu istifa! Yüzlerce kişi CHP'yi bıraktı
Günün en acı karesi: Anne-oğul yan yana uğurlandı

Günün en acı karesi: Anne-oğul yan yana uğurlandı
Tokenlaştırılmış hisselerde rekabet kızışıyor: 50 bin dolarlık işlemlerde dikkat çeken fark

Rekabet kızışıyor: 50 bin dolarlık işlemlerde dikkat çeken fark
Yürek ısıtan görüntüler Gazi şehrimizden: Türkiye bu öğretmeni konuşuyor

Görüntüler Gazi şehrimizden: Türkiye bu öğretmeni konuşuyor
Kylian Mbappe'ye ahlaksız teklif! Telefon edip otel odasına çağırdı

Mbappe'ye olay cinsel ilişki teklifi: Otel odasına çağırıp...

Türkiye'nin dev otomotiv fabrikası üretime ara veriyor

Türkiye'nin dev fabrikası üretime ara veriyor! KAP açıklaması geldi