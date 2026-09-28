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Gazze'de ateşkese rağmen İsrail saldırılarında son 24 saatte 4 kişi öldü

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarında son 24 saatte 4 kişinin öldüğünü, 19 kişinin yaralandığını bildirdi. 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında 1421 kişi öldü, 4 bin 983 kişi yaralandı, enkazdan 834 cenaze çıkarıldı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 4 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 24 saatte hastanelere 4 ölü ve 19 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1421 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 983 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 834 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 74 bin 22'ye, yaralı sayısının 175 bin 98'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA
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