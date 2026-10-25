Gazze'de ateşkese rağmen İslam Üniversitesi'ne İHA saldırısında 7 öğrenci yaralandı

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Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun, Gazze kentindeki İslam Üniversitesi'nin kampüsüne insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 7 öğrenci yaralandı.

İslam Üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun üniversitenin Gazze kentindeki kampüsünde öğrencilerin toplandığı alanı İHA ile hedef aldığı belirtildi.

Saldırıda 7 öğrencinin yaralandığı, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Üniversite yönetimi, saldırının ardından Gazze yerleşkesindeki idari ve akademik faaliyetlere ara verildiğini duyurdu.

Saldırının, daha önce düzenlenen İsrail saldırılarında evleri yıkıldığı için üniversite kampüsüne sığınan öğrenciler ve yerinden edilmiş Filistinliler arasında büyük paniğe neden olduğu kaydedildi.

İsrail'in 18-24 Ekim'de düzenlediği saldırılarda 10 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetti

Filistin Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 18-24 Ekim'de Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 öğrenci ve 1 öğretmenin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Açıklamada, hayatını kaybeden öğrencilerin Fatıma Raid el-Beyuk (8), Misk Hazım ed-Delu (6), Bera Muhammed Maruf (14), Abdurrahman Avad (10), Mecd Muhammed Hasan (15), Velid Muhammed Şakşak (14), Tamer Şadi Subh (14), Muhammed Riyad Ebu Hammad (14), Refif Raid Lebed (16) ve Muhammed Hüsam Şahin (12) olduğu aktarıldı.

Saldırılarda ayrıca öğretmen Ahmed Züheyr Ebu Avde'nin de yaşamını yitirdiği kaydedildi.

2023'ün sonlarında evlerine düzenlenen İsrail saldırısında ailesinin tüm fertlerini kaybeden ve ailesinden hayatta kalan tek kişi olan 8 yaşındaki Fatıma el-Beyuk'un, Deyr el-Belah'ın doğusunda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanmasının ardından hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze'de okulların yüzde 98'i hasar gördü veya yıkıldı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hastaneler, ibadethaneler, altyapı ve eğitim kurumları da hedef oldu. UNICEF'e göre, Gazze'deki okul binalarının yaklaşık yüzde 98'i hasar gördü veya yıkıldı.

Saldırılar nedeniyle yüz binlerce çocuk eğitim hakkından mahrum kalırken çok sayıda okul tamamen yıkıldı, ayakta kalanların önemli bir bölümü ise ağır hasar aldı.

Filistin Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı, çocuklara ve öğrencilere yönelik ihlallerin durdurulması, uluslararası koruma sağlanması ve sorumluların uluslararası mahkemelerde hesap vermesi için uluslararası topluma, Birleşmiş Milletlere ve insan hakları kuruluşlarına çağrıda bulundu.

Filistin Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığının verilerine göre, yeni eğitim öğretim yılında okullardaki geniş çaplı yıkıma rağmen Gazze'de yaklaşık 700 yüz yüze eğitim noktası oluşturulması ve çevrim içi eğitim imkanlarıyla yaklaşık 541 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği, okul ve hastanelerin de hedef alındığı saldırılarda 74 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 175 binden fazla kişi yaralandı, altyapının ise yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.

Kaynak: AA