İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda biri çocuk 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusuna ait silahlı insansız hava aracı (SİHA) Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah şehrinde yer alan el-Baraka bölgesine saldırı düzenledi.

Saldırıda biri çocuk 3 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde yer alan Selatin bölgesine düzenlediği saldırıda ise biri kadın 2 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, Gazze'de "Sarı Hat" olarak bilinen işgal bölgesinde İsrail ordusuna ait askeri araçların beton blokları batıya doğru yaklaşık 150 metre ilerleterek işgali genişlettiğini aktardı.

Blokların Gazze Vadisi Köprüsü'ne kadar olan bölgeye yerleştirildiği, bölge sakinlerinin Salahaddin Caddesi boyunca yerleştirilen çok sayıda beton blokla karşılaştığı ifade edilirken, İsrail ordusunun Gazze'deki işgal alanını genişlettiği ve ilan edilen ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali olduğu vurgulandı.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor.

Son açıklanan resmi verilere göre, Gazze'de ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 1041 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 372 kişi yaralandı, enkaz altından ise 786 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 73 bin 54'e, yaralı sayısı 173 bin 480'e yükseldi.