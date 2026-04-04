Gazze'de ateşkes anlaşmasına ilişkin görüşmeler Kahire'de sürüyor

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının uygulanmasına ilişkin görüşmelerin Mısır'ın başkenti Kahire'de sürdüğü bildirildi.

Mısır basınında yer alan haberlere göre, son iki gün içinde Kahire'de arabulucuların katılımıyla ateşkes anlaşmasının uygulanmasına ilişkin temaslar gerçekleştirildi.

Görüşmelere, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov da katıldı.

Kahire el-İhbariyye kanalının haberine göre, müzakerelerde genel olarak olumlu bir atmosferin hakim olduğu, tarafların Gazze'ye ilişkin "ABD Başkanı Donald Trump'ın planının" tüm maddelerinin uygulanması için çalışma konusunda istekli oldukları belirtildi.

Hamas'ın da Şarm el-Şeyh Zirvesi'nin çıktıları ile Trump'ın Gazze planının hayata geçirilmesinde ısrarcı olduğu ifade edildi.

Yürütülen temasların Filistin halkına destek verilmesi, Gazze'deki sıkıntıların sona erdirilmesi ve bölgede kalıcı sükunetin yeniden sağlanması amacı taşıdığını aktaran kaynaklar, Hamas ve Filistinli grupların, ateşkes anlaşmasının bütün aşamalarının uygulanmasına yönelik adımları tamamlama konusunda ciddi olduklarını vurguladıkları kaydedildi.

Tarafların, görüşmelere gelecek hafta Kahire'de devam edilmesi konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Hamas, dün yaptığı açıklamada, Halil el-Hayye başkanlığındaki heyetinin Kahire'de Mısırlı yetkililer ve Filistinli grupların temsilcileriyle görüştüğünü, ayrıca Mısır, Katar ve Türkiye'den arabulucuların katılımıyla Mladenov'la da bir araya gelindiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılar düzenliyor.

Ateşkesi sık sık ihlal eden İsrail'in saldırılarında 10 Ekim'den bu yana 715 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 291'e, yaralı sayısının ise 172 bin 68'e çıktığı açıklanmıştı.