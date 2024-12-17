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Gazze'de ateşkes an meselesi! İsrail Başbakanı Netanyahu yarın Kahire'ye gidiyor

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Gazze'de ateşkes ve rehine anlaşması an meselesi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yarın Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceği ve Hamas ile Gazze'deki ateşkesi görüşeceği ifade edildi. Hamas'tan yapılan açıklamada ise, "Gazze'de ateşkes ve esir takası İsrail yeni koşullar öne sürmeyi bırakırsa mümkün olacak" denildi.

Gazze'de ateşkes ve rehine anlaşmasına hiç olmadığı kadar yakınlaşıldı. İsrail medyasında yer alan iddialara göre, Gazze'de rehine anlaşması günler içinde sağlanabilir.

NETANYAHU KAHİRE'YE GİDİYOR

Reuters, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yarın Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceğini ve burada Hamas ile bir esir değişim anlaşması imzalayabileceğini öne sürdü. Netanyahu'nun, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ile bir araya gelerek ateşkes süreci ve esir değişimi konularını görüşmesi bekleniyor. Bu görüşmenin, Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşmayı kapsadığı ifade edildi.

MISIR, İSRAİL İLE HAMAS ARASINDA ARABULUCU GÖREVİ ÜSTLENİYOR

Mısır, İsrail ile Filistin direniş grupları arasında süren esir takası ve ateşkes görüşmelerinde arabulucu rolü üstleniyor. Bu nedenle Netanyahu'nun Kahire ziyareti, görüşmelerde bir anlaşmaya varıldığı yönündeki beklentileri güçlendirdi. Henüz İsrail ve Mısır makamlarından konuya ilişkin resmi bir doğrulama veya açıklama yapılmadı.

HAMAS: İSRAİL YENİ KOŞULLAR ÖNE SÜRMEYİ BIRAKIRSA MÜMKÜN

Hamas cephesi ise ateşkes görüşmelerinin 'ciddi' ve 'olumlu' olduğunu duyurdu. Hamas'tan yapılan açıklamada, "Gazze'de ateşkes ve esir takası İsrail yeni koşullar öne sürmeyi bırakırsa mümkün olacak" denildi.

Gazze'de ateşkes an meselesi! İsrail Başbakanı Netanyahu yarın Kahire'ye gidiyor
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıMelek Tuğra:

Gazze de bombalayacak yer mi bıraktı

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Haber Yorumlarımehmet demirtaş:

orası kül oldu .şimdi daha iyi yer çıktı karşısına .Suriye

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Hakkında yakalama kakarı var ! Nasıl olacak o

Yorum Beğen22
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Haber YorumlarıCaner Alp:

Suriye ye yoğunlaşmak için yapıyor şeytan

Yorum Beğen20
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Haber YorumlarıErol Birol :

Bu adamın tehlikeli sağı solu belli olmuyor.

Yorum Beğen18
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Haber YorumlarıMGk:

Hikaye bunlar.. ABD ve İSRAİL için bu son savaş bu savaşın sonunda ya onlar kalacak ya da müslümanlar.. 150 yıldır bu savaş için mücadele ettiler artık geri adım atmazlar

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Haber YorumlarıAhmet Türkmen:

EGER YANLİS DÜŞÜNÜYORSAM ALLAH AFFETSİN HAMAS A ZERRE KADAR GUVENMİYORUM.SENİN HİCBİR GUCUN YOK BİR ULKENİN İNSANLARİNİ KACİRİYORSUNUZ O ULKE YERLE BİR EDİYOR SİZİ VE ORALARİ ELE GECİRİYOR EEEE SİMDİDE OKADAR İNSAN SEHİT OLMUS EEE BARİSALİM Mİ BUMU YANİ...

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Haber YorumlarıAdnan Ates:

inşallah gidişi olur gelişi olmaz

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Haber YorumlarıENVER BÜYÜK:

Suriye'ye girmeyi şart koşacak

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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

atacağı bomba bittiği için zaman kazanmak amacıyla ateşkes yapar bu itrail. Ama yaptıkları kendi sonunu hazırlıyor. Dünya da bunları destekleyen abd -ingiltere kaldı. ikisinden biri tökezlediğinde Ne yapacaksın İtrail? ha ne yapacaksın. o zaman... ?

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Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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