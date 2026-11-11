Gazze'de aşevi kuyruğunda görüntülenen 77 yaşındaki mühendis: "Hayatım boyunca yapmadığım şeyleri yapıyorum"

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GAZZE (AA) – HÜSNÜ NEDİM – Gazze'de elinde boş bir kapla kalabalık aşevi kuyruğunda torunlarına yemek götürebilmek için sırasını beklediği görüntüleriyle gündeme gelen 77 yaşındaki Filistinli mühendis ve eğitimci Abdullah Eyyub, "Hayatım boyunca yapmadığım, yapacağımı hayal dahi etmediğim şeyleri bugün kendiliğimden yapıyorum." dedi.

Yıllarca Libya ve Suudi Arabistan'da binlerce öğrenci yetiştiren, ardından memleketi Gazze'ye dönerek huzurlu bir yaşam kuran Eyyub, İsrail saldırılarında evini, oğlunu, damadını ve tüm varlığını kaybetti.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan bir videoda, Filistinli yaşlı bir adamın kalabalık bir yemek kuyruğunun ortasında mahcup bir halde çaresizce sıranın kendisine gelmesini beklediği görüldü.

Bu görüntü, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü soykırımın Filistinlilerin yaşamında yol açtığı acımasız dönüşümü simgeleyen bir tabloya dönüştü.

Torunlarına bir damla su ve bir kap yemek götürebilmek için uğraşıyor

AA muhabirine konuşan 77 yaşındaki Filistinli mühendis, İsrail saldırılarıyla altüst olan hayatını ve öncesinde sürdürdüğü huzurlu yaşamı anlattı.

Eyyub, ilerlemiş yaşına ve fiziksel zorluklara rağmen torunlarına bir damla su ve bir kap yemek götürebilmek için her gün bidonlarla su taşımak ve aşevi kuyruklarında beklemek zorunda kaldığını dile getirdi.

İsrail saldırılarının yalnızca evini ve mal varlığını değil, ailesini ve yaşam düzenini de elinden aldığını ifade eden Eyyub, hayatı boyunca yapmayı düşünmediği işleri bugün yetim torunlarının temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yapmak zorunda kaldığını vurguladı.

"Binlerce öğrenci yetiştirdim"

Meslek hayatının önemli bölümünü yurt dışında eğitimci olarak geçirdiğini belirten Eyyub, geçmişteki yaşamını şu sözlerle anlattı:

"Ben aslında bir mühendisim. Ancak Libya ve Suudi Arabistan gibi Arap ülkelerinde yıllarca eğitim sektöründe çalıştım. Binlerce öğrenci yetiştirdim, elimden pek çok mezun çıktı. Filistin yönetiminin kurulmasıyla 1994 yılında memleketime, Gazze'ye döndüm."

"Ailemle birlikte en az 6 kez yerimizden edildik"

İsrail saldırılarıyla tüm hayatının değiştiğini söyleyen yaşlı adam, şöyle konuştu:

"İsrail işgal güçleri yaşadığımız binayı tamamen yıktı. Sadece bizim binamızı değil, sokağın her iki tarafını da baştan sona yerle bir etti. Bu yüzden güvenli bir yer bulabilmek amacıyla ailemle birlikte en az 6 kez yerimizden edildik, sürgün hayatı yaşadık."

Defalarca tekrarlanan zorunlu göç yolculuğunun ardından ailesiyle Gazze kentindeki İslam Üniversitesi kampüsüne sığındığını dile getiren Eyyub, burada daha önce alışık olmadığı ağır yaşam koşullarıyla karşı karşıya kaldığını anlattı.

Yaşlı adam ilerleyen yaşına rağmen bakmakla yükümlü olduğu çocukların su ihtiyacını karşılamak için her gün dördüncü kattan aşağı inip su taşıdığını, ardından ağır bidonlarla yeniden yukarı tırmandığını ifade etti.

"Her şeyimi kaybettim... Canımdan, ruhumdan daha aziz olanları toprağa verdim"

İsrail'in kendisine en büyük acıyı sevdiklerini elinden alarak yaşattığını söyleyen Eyyub, yaşadığı büyük kayıpları şu sözlerle dile getirdi:

"Her şeyimi kaybettim... Canımdan, ruhumdan daha aziz olanları toprağa verdim. İlk olarak gözümün nuru, en büyük oğlumu kaybettim, arkasında küçücük çocuklarını bıraktı. Ardından damadımı şehit verdik. Eşini kaybeden kızımı ve yetim kalan torunlarımı bağrıma bastım; kızımın ve çocuklarının tüm sorumluluğunu üzerime aldım."

Yetim kalan torunlarına bakıyor

İlerlemiş yaşına rağmen torunlarının ihtiyaçlarını karşılamak için ağır bir sorumluluk üstlendiğini belirten Eyyub, çocukların kendisine verilmiş birer "emanet" olduğunu vurguladı.

Daha önce huzurlu bir yaşam sürdüğünü, çalıştığını, öğrenmeye devam ettiğini ve dünyayı gezdiğini anlatan Eyyub, bugün ise ailesini açlık ve susuzluktan koruyabilmek için insani yardımlara muhtaç kaldığını ifade etti.

"Hayatım boyunca yapmadığım şeyleri yapıyorum"

Yaşlı adam, yaşadığı değişimi şu sözlerle anlattı:

"Hayatım boyunca yapmadığım, yapacağımı hayal dahi etmediğim şeyleri bugün kendiliğimden yapıyorum. Savaştan önce elhamdülillah huzurlu bir hayatım vardı, çalışıyor, öğreniyor, dünyayı geziyordum. İsrail saldırıları her şeyi yok etti; ne para kaldı, ne eşya, ne de başka bir şey... Şimdi bu çocukları açlık ve susuzluktan korumak, onlara yiyecek ve su sağlamak zorundayım. Bu benim hem görevim hem de bir dede olarak içimdeki babalık duygusunun bir gereği."

"Görüntülerin böyle bir yankı uyandıracağını hiç düşünmemiştim"

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran aşevi kuyruğundaki görüntülerine ilişkin ise Eyyub, şunları söyledi:

"Görüntülerin dünya çapında böyle bir yankı uyandıracağını hiç düşünmemiştim. Sadece torunlarıma yiyecek bir şeyler götürebilmek için gittiğim aşevinde çekilmiş doğal görüntülerdi. Elimde para kalmadığı ve piyasada gıda fiyatları aşırı yükseldiği için yardım mutfaklarına muhtaç kaldım. Dışarıdan yiyecek satın alacak imkanım yoktu, hayat çok zorlaştı."

Yardım kuyruklarında beklemenin artık bir tercih değil, yetim kalan çocukları doyurabilmek için zorunluluk haline geldiğini vurgulayan yaşlı adam, Gazze'de çok sayıda ailenin benzer koşullarda yiyecek ve su bulmaya çalıştığını ifade etti.

"Dünya bu halka insaniyet namına daha fazla sahip çıkmalı, Gazze'nin çocuklarını korumalı"

Yaşananları "savaşın dayattığı bir gerçeklik" olarak nitelendiren Filistinli yaşlı adam, uluslararası topluma insani sorumluluk çağrısında bulunarak şunları söyledi:

"Evler insanların üzerine yıkıldı. Hayatta kalanlar ya yaralı ya da vücudunun bir parçasını kaybetmiş durumda. Dünya bu halka insaniyet namına daha fazla sahip çıkmalı, Gazze'nin çocuklarını korumalı."

İsrail saldırıları ve kış şartları altında yeniden inşa umudu

Yaşadığı bütün kayıplara rağmen geleceğe dair umudunu korumaya çalışan Eyyub, Gazze'nin yeniden inşa edilmesini, yıkılan evlerin onarılmasını ve ailesiyle birlikte güvenli bir çatı altında yaşamayı dilediğini söyledi.

Eyyub, "Biz sadece istikrar arıyoruz. Gazze'nin yeniden inşa edilmesini ve evlerimize dönmeyi istiyoruz. Çünkü şu an yaşadığımız şey bir hayat değil ve bu şekilde devam edemez. Her gün kaygı, korku ve düşünce çilesiyle yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kış mevsiminin gelişiyle yaşam koşullarının daha da ağırlaştığını anlatan Eyyub, yeterli kışlık kıyafet ve soğuktan korunabilecek imkanlara sahip olmadıklarını, şiddetli fırtına ve yağışların da barınma sorununu derinleştirdiğini söyledi.

Gazze'de 1,4 milyondan fazla kişi ağır gıda güvensizliği ve açlık tehlikesiyle karşı karşıya

Filistinli mühendis ve eğitimci Abdullah Eyyub'un yaşadığı dram, İsrail'in saldırı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde giderek derinleşen gıda güvensizliği ve insani kriz ortamını gözler önüne seriyor.

Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporlarına göre, Gazze nüfusunun yaklaşık yüzde 67'sine karşılık gelen 1,4 milyondan fazla Filistinli ağır gıda güvensizliği ve açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisinin son verilerine göre, bölgeyi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları ve şiddetli yağışlar nedeniyle 70 bin çadır sular altında kaldı, yaklaşık 3 milyon dolarlık doğrudan maddi hasar meydana geldi.

İsrail'in Gazze'ye gıda, tıbbi malzeme, barınma ekipmanı ve konteyner evlerin girişine yönelik kısıtlamaları da bölgedeki insani koşulların ağırlaşmasına neden oluyor.

İsrail'in Gazze'ye Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında 74 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetti, 175 binden fazla kişi yaralandı, altyapının ise yaklaşık yüzde 90'ı tamamen tahrip edildi.

Kaynak: AA