Gazze'de Ampute Olan Filistinliler, Rehabilitasyon Merkezlerinde Umut Arıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında uzuvlarını kaybeden binlerce Filistinli, Gazze'deki rehabilitasyon merkezlerinde kendileri için özel üretilen protezler sayesinde hareket kabiliyetlerini yeniden kazanmak için çaba gösteriyor.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı ve iki yıl süren saldırılarında, 69 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 170 binden fazlası yaralandı.

Yaralıların, yaklaşık yüzde 18'i çocuk, 4 bin 800'den fazlası ampütasyon geçirmek zorunda kaldı. 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail'in ilaç, tıbbi malzeme ve protez yapımında kullanılan ekipmanların girişini engellemesi ve yaralıların tedavi için yurt dışına çıkmasına izin vermemesi, birçok amputenin acısını derinleştirmeye devam ediyor.

Yeniden yeşeren umut

Gazze'deki bir alıştırma salonunda, İsrail'in başlattığı soykırımın ikinci ayında sol bacağını kaybeden 51 yaşındaki Filistinli Mahmud eş-Şeyh, iki değneğe tutunarak yeni proteziyle kıvrımlı zeminde yürümeye çalışıyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan Şeyh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kasım 2023'teki bir saldırı sonucu bacağının diz üstünden kesilmesinin ardından, Hamed bin Halife Al Sani Hastanesinde takılan protezin, "hayatının önemli bir bölümünü geri verdiğini" ifade etti.

Yaralanmasının ardından Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'nde Uluslararası Kızılhaç Komitesi işbirliğiyle bir buçuk yıl tedavi gördüğünü aktaran Şeyh, protez için daha sonra Hamed Hastanesine nakledildiğini aktardı.

Şeyh, "Protez, hastaya hayatının en az yarısını geri kazandırıyor. Protez bacak takılması benim de hayatımın önemli bir bölümünü onardı. Protezsiz yaşam son derece zor." dedi.

Mart ayından bu yana 100 protez

Hamed Hastanesi Protez Uzuv Bölümü Başkanı Ahmed el-Abesi ise hastanenin Ocak 2025'te başlayan ve 18 Mart'ta sona eren ilk ateşkes döneminde faaliyetlerini artırdığını, geçen mart ayından beri çok sayıda ampute hastaya hizmet verdiklerini söyledi.

Abesi, hastanenin kuzeydeki ana kampüsünün buldozerlerle tahrip edilmesi ve defalarca hedef alınması nedeniyle soykırım sürecinde ciddi hasar gördüğünü, bu dönemde çoğu zaman yalnızca acil müdahale sağlayabildiklerini belirtti.

Hastanenin karmaşık vakalar dahil çeşitli amputasyon seviyeleri için yüksek kalitede protez üretimi yaptığını vurgulayan Abesi, mart ayından bu yana yaklaşık 100 protez uzuv takıldığını kaydetti.

Kısıtlamalara rağmen süren çabalar

Gazze Belediyesine bağlı Protez Uzuv Merkezi'nin ağır hasar almasının ardından bölgede protez üretimi ve rehabilitasyon hizmeti veren ikinci merkez konumuna gelen Hamad Hastanesi, saldırılar sırasında kapasitesinin büyük bölümünü kaybetmesine rağmen çalışmalarını sürdürdü.

Gazze Belediyesi Protez Uzuv Merkezi Basın Sorumlusu Hüsnü Muhenna, merkezin Ekim 2023'ten bu yana 250 protez üretimine katkı sağladığını aktardı.

Muhenna, soykırım sürecinde ampute edilen kişilere 1500 destek cihazı, amputeler ve serebral palsili hastalar için 4 bin fizik tedavi ve rehabilitasyon seansı verildiğini söyledi.

Protez talebinde bulunan yaralılar için "uzun bir bekleme listesi" bulunduğunu belirten Muhenna, İsrail'in protez üretiminde kullanılan malzemelerin girişini engellemesinin hastaların acılarını artırdığını vurguladı.

Hükümet ve sağlık kaynaklarına göre İsrail, bombalamalar, ateş açma, sınırları kapatma ve ilaç ile tıbbi malzeme girişini engelleme dahil çeşitli yollarla ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.