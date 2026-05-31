Gazze'de öğrenci ve öğretmenlerden yaratıcı eğitim materyalleri sergisi

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, İsrail'in abluka ve saldırıları nedeniyle büyük zarar gören eğitim sektörüne destek amacıyla öğrenci ve öğretmenlerin hazırladığı yenilikçi eğitim materyallerinin yer aldığı "Altın Parmaklar" adlı eğitim araçları sergisi açıldı.

Yerel eğitim kurumlarının katkılarıyla düzenlenen sergide, geri dönüştürülmüş basit malzemeler kullanılarak hazırlanan onlarca maket ve eğitim materyali ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Çalışmalarla ders konularının daha anlaşılır hale getirilmesi ve öğrencilerin yaratıcılık ile yenilikçilik becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Kısıtlı imkanlarla hazırlanan sergide ulaşım araçları ve binalara ilişkin maketlerin yanı sıra etkileşimli eğitim materyalleri, dil öğretimine yönelik araçlar ve yapay zeka uygulamalarından yararlanılarak geliştirilen modern eğitim teknikleri de yer aldı.

Sergi kapsamında ziyaretçilere eşlik eden öğrenci ve öğretmenler, hazırladıkları materyallerin üretim süreci ve eğitimdeki katkıları hakkında bilgi verdi.

Projeler basit araçlarla hazırlandı

Öğretmen Gayda en-Nevacıha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergideki yapay zeka bölümünün eğitim içeriklerini daha etkileşimli hale getirmeyi amaçladığını belirtti.

Nevacıha, "Sabit görüntüleri hareketli sahnelere dönüştürerek öğrencilerin kavramları ve eğitim ortamlarını daha iyi hayal etmelerine yardımcı oluyoruz." dedi.

Teknolojik imkanların yetersizliği nedeniyle bazı projelerin oldukça basit araçlarla hazırlandığını dile getiren Nevacıha, insan vücudu gibi fen bilimleri konularının anlatımında basit malzemeler kullanılarak görsel ve etkileşimli modeller geliştirildiğini ifade etti.

Sergide 100'den fazla eğitim materyali yer alıyor

Sergi Koordinatörü Abir el-Mısri ise etkinliğin Han Yunus'un doğu ve batı eğitim müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildiğini belirterek, aralarında okullar ve bir anaokulunun da bulunduğu 5 eğitim noktasının organizasyona katıldığını söyledi.

Sergide 100'den fazla eğitim materyalinin yer aldığını kaydeden Mısri, İsrail saldırılarında yüzlerce okulun hedef alınması, imkansızlıklar ve eğitim malzemelerinin yüksek maliyetinin organizasyon sürecindeki en büyük zorluklar olduğunu vurguladı.

Mısri, serginin temel amacının mevcut krizi öğrenciler ve öğretmenler açısından bir fırsata dönüştürerek yaratıcılığı teşvik etmek olduğunu ifade etti.

Öğrencilerin hazırladığı etkileşimli eğitim gösterilerine büyük ilgi

Etkinlik kapsamında Şam el-Fekavi ve Cümmane Şubeyr isimli öğrenciler tarafından sunulan etkileşimli eğitim gösterileri ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Program boyunca görsel ve uygulamalı öğrenme yöntemleri de ön plana çıktı.

Gazze'de eğitim yaklaşık iki yıldır kesintiye uğramış durumda

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin verilerine göre, İsrail'in saldırıları nedeniyle örgün eğitim yaklaşık iki yıldır kesintiye uğramış durumda.

Bu süreçte çevrim içi eğitim ve geçici okullar gibi alternatif yöntemler uygulanmasına rağmen öğrenciler düzenli ve etkili eğitim alma imkanından büyük ölçüde mahrum kaldı.

Gazze'de güvenli bölge bulunmaması, elektrik ve internet kesintileri ile eğitim için gerekli cihazların yetersizliği eğitim faaliyetlerini ciddi şekilde sekteye uğratıyor.

İsrail saldırılarında 165 okul, üniversite ve eğitim kurumu tamamen, 392 eğitim kurumu ise kısmen yıkıldı. Gazze'deki eğitim sektörünün uğradığı maddi zararın yaklaşık 4 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası yardım kuruluşlarının raporlarına göre, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze nüfusunun yüzde 90'ından fazlası yerinden edildi.

Gazze halkı, kalabalık barınma merkezlerinde veya açık alanlara kurulan çadırlarda, salgın hastalıklar ile su ve ilaç sıkıntısının gölgesinde yaşam mücadelesi veriyor.