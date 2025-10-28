Haberler

Gazze'de 42 Filistinlinin Cenazesi Kimlik Tespiti İçin Hastaneye Nakledildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılar sonucunda hayatını kaybeden 42 Filistinlinin cenazesi, kimlik tespiti için hastaneye taşındı. Gazze'de cenazelerin kimlik tespitinde zorluk yaşanmakta, kaybolan kişilerin ailelerine ulaşma çabaları sürüyor.

İsrail'in 2 yıldır soykırım uyguladığı Gazze Şeridi'nde öldürülen 42 Filistinlinin cenazesinin kimlik tespiti için rastgele defnedildikleri alanlardan çıkarılarak hastaneye nakledildiği bildirildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentinin batısındaki El-Ketibe Meydanı'na defnedilen 42 naaşın kimlik tespiti için Şifa Hastanesi'ne götürüldüğü aktarıldı.

Kimlik tespiti çalışmalarının ardından cenazelerin 48 saat içinde Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bir kabristana törenle defnedileceği kaydedildi.

Gazze'de cenazelerin kimlik tespitinde büyük zorluk yaşanıyor

Gazze Şeridi'nde İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen ve hareket özgürlüğü kısıtlanan Filistinliler, bombardımanlarda hayatını kaybeden çok sayıda kişiyi bulabildikleri park, meydan, okul ve hastane bahçeleri gibi alanlara defnetmek zorunda kalmıştı.

Ayrıca, Gazze'deki Filistinliler bölgede DNA testi için gerekli ekipman ve uzman bulunamaması nedeniyle İsrail saldırılarında kaybettikleri yakınlarını tespit etmekte ciddi zorluklar yaşıyor.

İsrail'in ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında şu ana kadar kimlik bilgilerini vermeden teslim ettiği 195 Filistinli esirden tanınmaz haldeki 95'i kimliği belirlenemeden defnedildi.

Gazze'deki yetkililer, cenazelerin kimlik tespiti için kayıp olarak bildirilen kişilerin ailelerine ulaşma ve fiziksel özelliklerin değerlendirilmesi yoluyla sınırlı kaynaklarla yoğun çaba sarf ediyor.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Güncel
Sudan'da iç savaş, soykırıma döndü! Tansiyonun düşmediği ülkeden korkunç görüntüler

İç savaş soykırıma döndü! Krizin tırmandığı ülkeden korkunç görüntüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hüseyin Tatlı açıkladı! İbrahim Tatlıses'in 30 yıllık vaadi ortaya çıktı

Kardeşi ilk kez açıkladı! Tatlıses'in 30 yıllık vaadi ortaya çıktı
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz

İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz
7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı

7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı
Hüseyin Tatlı açıkladı! İbrahim Tatlıses'in 30 yıllık vaadi ortaya çıktı

Kardeşi ilk kez açıkladı! Tatlıses'in 30 yıllık vaadi ortaya çıktı
İmzayı attı! Süper Lig ekibi Volkan Demirel'e emanet

İmzayı attı! Süper Lig ekibi artık ona emanet
Atölyelerin tek tek kapandığı Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor

Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Genç kız memleketindeki geleneği anlattı, duyanlar inanamadı: Ailemin baskısıyla açıldım

Memleketindeki "kız kaçırma" geleneğini duyanlar "yok artık" dedi
Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu: Bu kadar zor olmaması gerekiyor

Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.