Gazze'de 2 yıl sonra enkazdan çıkartılan 25 Filistinlinin cenazesi defnedildi

Gazze Şeridi'nde, İsrail'in 2 yıl önce Han Yunus kentinde bombaladığı bir binanın enkazı altından çıkarılan, aralarında çocuklar ve bir gazetecinin de bulunduğu 25 Filistinlinin cenazesi toprağa verildi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta, İsrail'in hava saldırısında evleri hedef alınarak hayatını kaybeden ve dün enkaz altından çıkarılan El-Estal ailesinden 25 Filistinli için cenaze töreni düzenlendi.

Gazeteci Hiba el-Abadile'nin de aralarında bulunduğu aile üyelerinin naaşı, cenaze işlemleri için Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi morgundan alındı.

Cenazeler, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nde kılınan namazın ardından kent mezarlığında son yolculuklarına uğurlandı.

Ailenin ileri gelenlerinden Abdülhamid el-Es?al, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evin Aralık 2023'te bombalandığını ve o tarihten bu yana aile olarak kurbanların cenazelerine ulaşamadıklarını söyledi.

Estal, saldırı anında binada yaklaşık 60 kişinin bulunduğunu, daha önce 30 kişinin cenazesine ulaşıldığını dün de 25 naaşın enkazdan çıkarıldığını aktardı.

Mağdurların yaklaşık iki yıl boyunca enkaz altında kaldığını, kendilerine ulaşılamadığını belirten Es?al, "Ailemiz yaklaşık 700 şehit verdi; aralarında çocuklar, gazeteciler ve doktorlar var." ifadelerini kullandı.

Hayatlarının ellerinden alındığını, vatanlarının yerle bir edildiğini belirten Estal, "Dünyaya mesajımız şudur: Enkazı kaldırın ki yaşayabilelim. Yıpranmış çadırlarda yaşıyoruz; ne soğuktan ne sıcaktan koruyor, insanca bir yaşam sunmuyor." dedi.

Filistinli Gazeteciler Sendikası Başkan Yardımcısı Tahsin el-Estal de "Bu, işgalin çocuklar, kadınlar ve yaşlılardan oluşan 63 kişiyi kasten öldürdüğü bir suçtur." ifadelerini kullandı.

Estal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün, Aralık 2023'te evin bombalanmasının ardından gazeteci Hiba el-Abadile'nin ailesiyle birlikte cenazesi çıkarıldı. Bu, işgalin halkımıza karşı işlediği suçların vahametini ortaya koyan ve devam eden bir suçtur."

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü, dün binanın enkazından 25 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını bildirmişti.