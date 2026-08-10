Hamas Silahsızlanırsa İsrail Gazze'den Çekilecek

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Hamas'ın tamamen silahsızlanması halinde İsrail'in Gazze Şeridi'nde işgal ettiği alanlardan çekileceğini savundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Barış Kurulu tarafından sunulan "15 maddelik" planı reddettiğini duyurmasının ardından Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mladenov İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuştu.

Mladenov, "Yol haritası, Gazze Şeridi'nin bir daha asla İsrail'in güvenliğine tehdit oluşturmamasını garanti etmeyi amaçlamaktadır." ifadesini kullandı.

Duyurulan planın üç temel unsura dayandığını açıklayan Mladenov, bunları "Gazze'nin tamamen silahsızlandırılması, Gazze'nin idari sorumluluğunun bir ulusal komite aracılığıyla Barış Kurulu'na devredilmesi ve anlaşmanın uygulanmasını denetleyecek uluslararası bir güvenlik gücünün bölgeye girmesi" olarak sıraladı.

Barış Kurulu tarafından 31 Temmuz'da duyurulan yeni yol haritası, Hamas'ın silahsızlandırılması ile İsrail'in Gazze'den kademeli bir şekilde çekilmesinin eş zamanlı gerçekleştirilmesini öngörmesine rağmen, Mladenov, İsrail'in silahsızlanma yönünde sahada fiili adımlar atılmadan herhangi bir çekilme gerçekleştirmek zorunda olmayacağını söyledi.

Mladenov, "Eğer fiili bir silahsızlanma gerçekleşirse, silahlar gruplardan alınır, depolanır ve nihayetinde kullanılmaz hale getirilirse, evet o zaman İsrail Gazze'den çekilecektir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesinin bölge bölge gerçekleşeceğini belirten Mladenov, her bölgedeki silahsızlanma süreci sona erdiğinde İsrail ordusunun kademeli olarak geri çekileceğini söyledi.

Mladenov, planın İsrail'in güçlerine yönelik herhangi bir "ani tehdide" karşılık vermesini de engellemediğini ifade etti.

Silahsızlanmanın, ağır ve hafif silahların yanı sıra tünelleri, silah üretim tesislerini ve Gazze Şeridi'ndeki Hamas haricinde diğer grupları da içine alacak şekilde "her türlü silahı" kapsadığını belirten Mladenov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üzerinde anlaşmaya varılan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya Hamas unsurlarının eğitime ve yeniden silahlanmaya devam etmesi durumunda süreç durdurulacak ve bir sonraki aşamaya geçilmeyecektir."

Türkiye ve Katar'ın rolüne değinen Mladenov, Mısır ile birlikte bu ülkelerin Hamas'ın yeni yol haritasını onaylamada "belirleyici" olduğunu vurguladı.

Mladenov ayrıca Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve diğer Körfez ülkeleri ile Fas'ın da plana destek verdiğine işaret etti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün, Barış Kurulu'nun Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin açıkladığı 15 maddelik planı reddettiklerini duyurmuştu.

Ateşkesin ikinci aşaması için yol haritası duyurulmuştu

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da Barış Kurulu'nun, Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı gruplarla silahların bırakılması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Hamas, Filistinli gruplarla birlikte müzakere sürecine ve arabulucuların ikinci aşamanın tamamlanmasına yönelik sunduğu önerilere olumlu yaklaştığını bildirmişti. Hamas, İsrail'in saldırılarını durdurması ve üzerinde mutabakata varılan hususlara ilişkin takvim oluşturulmasının temel şart olduğunu, ikinci aşamanın uygulanmasının da İsrail'in ilk aşamadaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine bağlı olduğunu vurgulamıştı.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi de Gazze Şeridi'nin yönetimini devralmak için kurumsal ve operasyonel hazırlıklarını tamamladığını açıklamıştı.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmişti. Esir takası ve insani yardım girişinin artırılmasını öngören bu ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamaları sürmüştü.

Kaynak: AA