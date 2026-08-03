Haberler

Gazze Barış Kurulu'ndan Netanyahu'ya saldırıları durdurma çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov ve Barış Kurulu Üst Düzey Danışmanı Aryeh Lightstone'un, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptıkları görüşmede Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulmasını talep ettiği belirtildi.

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov ve Barış Kurulu Üst Düzey Danışmanı Aryeh Lightstone'un, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptıkları görüşmede Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulmasını talep ettiği belirtildi.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Netanyahu ile bir araya gelen Mladenov ve Lightstone, İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik planını kabul ederken taahhüt ettiği üzere Gazze'deki saldırıları durdurmasını istedi.

Mladenov'un Netanyahu'ya, "Anlaşmada taahhüt ettiğiniz gibi Gazze'deki saldırıları durdurun." dediği kaydedildi.

İsmi açıklanmayan İsrailli bir yetkilinin, Mladenov'un Gazze'deki saldırıların durudurulması talebine, "İsrail, Gazze'deki mevcut konumundan geri çekilmeyecek, vatandaşlarımıza ve birliklerimize yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmeye devam edecektir." ifadeleri ile karşılık verdiği aktarıldı.

Mladenov, Gazze'deki saldırılara tepki gösterirken İsrail'in adını anmadı

Mladenov, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Gazze'deki grupların silah bırakmasını öngören anlaşmanın sağlandığı cuma gününden itibaren 28 Filistinlinin can verdiği saldırılara ilişkin açıklama yapmıştı.

Gazze'deki saldırıların "sivillerin hayatını kaybetmesine ve tıbbi malzemelerin tahrip olmasına yol açtığını" belirten Mladenov, saldırıları düzenleyen İsrail'in ismini anmamıştı.

Kaynak: AA
Çok partili dönemde bir ilk! Koca kentte CHP'li belediye başkanı kalmadı

Çok partili dönemde bir ilk! Koca kentte CHP'li belediye kalmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kalp krizi, iki çocuk sahibi çifti hayattan kopardı: Yürek parçalayan detay

Kalp krizi, iki çocuk sahibi çifti hayattan kopardı: Kahreden detay
Eski sevgilisini bıçaklayıp kendi boğazını kesti: Dehşet anları kamerada

Yüreğiniz kaldırmayacaksa sakın izlemeyin: Markette dehşet anları
Ahmet Çakar, ''Alacaksan böylelerini al'' deyip Dursun Özbek'e 2 yıldız ismi önerdi

''Alacaksan böylelerini al'' deyip Galatasaray'a 2 yıldız ismi önerdi
Bennu Gerede hakkında “Müstehcenlik” soruşturması başlatıldı

Açıklamaları ünlü ismin başına dert oldu: Başsavcılık harekete geçti

Menteşe'de istifa eden imamın 'çöp evi' belediye tarafından temizlendi

İzne çıktı, bir daha dönmedi! İmamın evinden çıkanlar şok etti
TikTok fenomeninin canlı yayındaki ölümünde kan donduran detay

TikTok fenomeninin canlı yayındaki ölümünde kan donduran detay
Beşiktaş'tan Icardi'ye cevap

Beşiktaş'tan Mauro Icardi'ye cevap