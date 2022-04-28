Gaziyi 'Kim olursa olsun' diyerek dövüp, hastanelik ettiler (3) - Haberler

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Gaziyi 'Kim olursa olsun' diyerek dövüp, hastanelik ettiler (3)

Demirören Haber Ajansı - Alişan Koyuncu - Güncel
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Gaziyi 'Kim olursa olsun' diyerek dövüp, hastanelik ettiler (3)

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIKocaeli'nin Körfez ilçesinde tartıştıkları Kıbrıs gazisi Abdullah Al'ı darbeden ve savcılık kararıyla serbest bırakıldıktan sonra haklarında yakalama kararı çıkartılan E.Y. (44), B.S. (24) ve U.S. (34), yeniden gözaltına alındı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (DHA) - 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tartıştıkları Kıbrıs gazisi Abdullah Al'ı darbeden ve savcılık kararıyla serbest bırakıldıktan sonra haklarında yakalama kararı çıkartılan E.Y. (44), B.S. (24) ve U.S. (34), yeniden gözaltına alındı. 


Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Güncel

Abdullah Al, Kocaeli, Kıbrıs, Körfez, Güncel, Haberler

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