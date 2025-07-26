Gazipaşa'daki Orman Yangını Nedeniyle Anamur'da İki Mahalle Tahliye Edildi

Gazipaşa'daki Orman Yangını Nedeniyle Anamur'da İki Mahalle Tahliye Edildi
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde devam eden orman yangını nedeniyle Mersin'in Anamur ilçesindeki Karaağa ve Lale mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın, rüzgarın etkisiyle Anamur'a yaklaştı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde süren orman yangını nedeniyle Mersin'in Anamur ilçesindeki iki mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi.

Gazipaşa'nın Doğanca Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde başlayan yangın, gece rüzgarın etkisiyle komşu ilçe Anamur'a yaklaştı.

Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile Anamur Belediyesi ekipleri, yangının sıçrama ihtimaline karşılık önlem aldı.

Anamur Kaymakamlığınca Karaağa Mahallesi'ndeki 125 vatandaş ve Lale Mahallesi'ndeki 139 vatandaş, tedbir amaçlı tahliye edildi. Mahallelerdeki 260 küçükbaş da güvenli bölgelere götürüldü.

Tahliye çalışmalarını koordine eden Kaymakam Kemal Duru, vatandaşlarla görüştü.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
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