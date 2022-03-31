Gazipaşa'da yol kontrolünde kaçak sigara ele geçirildi
AA - Yunus Uğur - Güncel
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Gazipaşa ilçesinde yol kontrolünde 51 karton kaçak sigara ele geçirildi.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Gazipaşa ilçesinde yol kontrolünde 51 karton kaçak sigara ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güney köy yol kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Kontroller sırasında hareketlerinden şüphe duyulan yolcu H.D'nin bagajında yapılan aramada 51 karton gümrük kaçağı sigara bulundu.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
AA / Yunus Uğur - Güncel