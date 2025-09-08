Haberler

Gazipaşa'da Uçuruma Devrilen Araçta 1 Ölü, 1 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 17 yaşındaki bir genç hayatını kaybederken, sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

B.D. idaresindeki 07 CBT 326 plakalı otomobil, Küçüklü Mahallesi Balcılar mevkisinde uçuruma devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü B.D. yaralandı, araçta bulunan M.A.Ö'nün (17) hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerce uçurumdan güçlükle çıkarılan yaralı, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yunus Uğur - Güncel
Hülya Avşar bikinisiyle yerleri boyadı

Avşar Kızı bikinisiyle evini boyadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Neler yazdılar neler! Tarihi hezimet Avrupa basınında

Neler yazdılar neler! Tarihi hezimet Avrupa basınında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.