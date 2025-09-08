Gazipaşa'da Uçuruma Devrilen Araçta 1 Ölü, 1 Yaralı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 17 yaşındaki bir genç hayatını kaybederken, sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
B.D. idaresindeki 07 CBT 326 plakalı otomobil, Küçüklü Mahallesi Balcılar mevkisinde uçuruma devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü B.D. yaralandı, araçta bulunan M.A.Ö'nün (17) hayatını kaybettiği belirlendi.
Ekiplerce uçurumdan güçlükle çıkarılan yaralı, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yunus Uğur - Güncel