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Antalya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi'nde H.K. ile N.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K. tabancayla N.Ç'ye ateş etti.

Ağır yaralanan N.Ç, sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli H.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, kavga anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Yunus Uğur
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