Gazipaşa'da Motosiklet Sürücülerine Kask Uygulaması

Antalya'nın Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince motosiklet kullanıcılarına yönelik kask uygulaması yapıldı. Gazipaşa'da, kask kullanımının önemine dikkat çekmek ve meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarını minimuma indirmek amacıyla Gazipaşa'da motosiklet sürücülerine yönelik kask uygulamalarını genişletiliyor.

Antalya'nın Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince motosiklet kullanıcılarına yönelik kask uygulaması yapıldı.

Gazipaşa'da, kask kullanımının önemine dikkat çekmek ve meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarını minimuma indirmek amacıyla Gazipaşa'da motosiklet sürücülerine yönelik kask uygulamalarını genişletiliyor. Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan denetimler, şehrin farklı noktalarında devam ederken Gazipaşa'nın işlek caddelerinde motosiklet sürücülerine yönelik kask denetimleri sıklaştırıldı. Mehmet Oğuz Bulvarı, Manavlar Kavşağı, Süleyman Gür Bulvarı ve D-400 Karayolu'nda yapılan denetimlerde, çok sayıda araç ve sürücü kontrol edilip, trafikte seyir halindeyken kask kullanmayan motosiklet sürücülerine idari para cezası uygulandı.

Ekipler, denetimlerde durdurulan motosiklet sürücülerine kask konusunda bilgilendirmede bulunarak, sürücülerin kurallara uyması tavsiyesinde bulundu. - ANTALYA