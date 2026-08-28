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Gazipaşa'da 87 Kg Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Gazipaşa'da 87 Kg Kaçak Tütün Ele Geçirildi
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 87,5 kilogram kıyılmış açık tütün ile 15 bin 200 doldurulmuş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 87,5 kilogram kıyılmış açık tütün ile 15 bin 200 doldurulmuş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Ekipler, şüpheliler E.D. ve E.A'nın iş yeri ve ikametlerinde arama yaptı.

Aramalarda 87,5 kilogram kıyılmış açık tütün, 15 bin 200 doldurulmuş makaron ve sanayi tipi elektronik makaron sarma makinesi ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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