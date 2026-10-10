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Gazipaşa'da iş makinesi bomunun sıkıştırdığı 15 yaşındaki çocuk 3 gün sonra öldü

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Gazipaşa'da iş makinesi bomunun sıkıştırdığı 15 yaşındaki çocuk 3 gün sonra öldü
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hafriyat çalışması sırasında iş makinesinin bomunun sıkıştırdığı 15 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan iş makinesi sahibi R.Y. ile operatör M.K. tutuklandı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, hafriyat çalışması sırasında iş makinesinin bomunun sıkıştırması sonucu başından yaralanan Kadir Sevilgen (15), tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 6 Ekim günü saat 11.00 sıralarında Kahyalar Mahallesi'nde meydana geldi. Operatörlüğünü M.K.'nin yapığı iş makinesinin bomu, çalışma sırasında yanında bulunan ve iş makinesinde yağcı olarak çalıştığı iddia edilen Kadir Sevilgen'i sıkıştırdı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından ağır yaralanan Sevilgen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki kontrollerinin ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Sevilgen, tedaviye alındı. Kadir Sevilgen, dün yaşamını yitirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan iş makinesi sahibi R.Y. ile operatör M.K. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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