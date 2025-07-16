Gazipaşa'da Denize Deşarj Edilen Su Kirliliği İncelemesi Başlatıldı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesindeki Selinus sahiline yakın bölgede denize deşarj edilen suyun kirliliğe neden olduğu yönündeki şikayetler üzerine kaymakamlık tarafından inceleme başlatıldı. Deniz suyundan numune alınırken, borudan suyun deşarj edildiği anlar görüntüye yansıdı.

Gazipaşa Kaymakamlığı'na başvuran vatandaşlar, Selinus sahil bandına yakın bölgedeki bir borudan akan sıvının kirliliğe neden olduğu gerekçesiyle şikayette bulundu. Mendirek yakınında, yaklaşık 5 metre derinlikteki borudan gelen sıvının denizi ve sahili kullananların sağlığını etkilediği yönündeki şikayetler üzerine harekete geçen Gazipaşa Kaymakamlığı, inceleme başlattı. Kaymakamlık talimatıyla ilgili kurumlar tarafından bölgeden numuneler alındı. Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de söz konusu borunun nereden geldiği ve ne akıtıldığıyla ilgili inceleme başlattı. Kaymakamlık yetkilileri, kirliliğe ilişkin şikayetin geçen hafta yapıldığını, gerekli incelemeler yapılması için talimat verildiğini ve yetkili kurumlarca incelemelerin sürdürüldüğünü belirtti.

Diğer yandan, şikayete konu olan borudan yapılan deşarj işlemi su altından görüntülendi. Sahilin liman girişine yakın noktada yer alan borudan kahverengi bir sıvının denize boşaltıldığı ve bu bölgede kirlilik oluştuğu görüntüye yansıdı.