Gazipaşa'da yılın ilk caretta caretta yuvası korumaya alındı

Antalya Gazipaşa'da nesli tehdit altındaki caretta caretta kaplumbağaları, Koru Sahili'ne ilk yumurtalarını bıraktı. Yuva gönüllülerce korumaya alındı.

Gazipaşa'da nesli yok olma tehdidi altındaki caretta caretta türü kaplumbağalar her yıl Koru, Selinus ve Kahyalar sahillerine çıkarak yumurtalarını bırakıyor. Bölgede yılda yaklaşık 150- 200 yuva tespit edilerek, korumaya alınıyor. Yaklaşık 55-60 gün sonra yumurtadan çıkan yavru caretta carettalar ise denizle buluşturuluyor.

Bu sene Gazipaşa'da ilk yumurtlama Koru Sahili'nde gerçekleşti. Gönüllü çevreciler yuva alanını güvenlik şeridiyle çevirdi. Caretta carettanın yumurtalarını kumla buluşturarak yuva yaptığı alan işaretlenerek, koruma altına alındı. İlçede yaşayan yerli ve yabancılar, 23 Mayıs Dünya Kaplumbağaları Koruma Günü kapsamında özel etkinlik düzenledi. Etkinlikte su kaplumbağaları için çeşitli el sanatları ürünleri ve boyamalar da yapıldı.

'YUVALARI TAHRİP ETMENİN CEZASI 557 BİN LİRA'

İlçedeki yetkili birimlerle koordineli çalışan gönüllü Şaban Demir, "Caretta carettalar yumurtlamaya başladı. İlk yumurtlama alanı burada. Ayın 22'sinde kıyıya çıktığını gördük. O gün etrafını çevirdik. Vatandaşlardan ve ilgililerden isteğim, araçlarla lütfen sahile girmeyelim. Yumurtlama dönemi başladı. Vatandaşlarımızdan da rica ediyorum ateş yakmasınlar. Bu bölgeler koruma altında. Koruma alanındaki bölgelerde ateş yakmanın, araçla girmenin cezası 557 bin lira. Lütfen ne ceza yiyelim ne de bu canlıların canına kıyalım" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZ, GELECEĞİMİZ İÇİN DOĞAYI KORUYALIM'

İlçeye yerleşik yaşayan Rus gönüllü Alina Salavatova, "23 Mayıs Dünya Kaplumbağaları Koruma Günü. Biz burada arkadaşlarla bir etkinlik düzenledik. Kaplumbağalar için çanlar ve boyama yaptık. Yuvanın bulunduğu yere geldik ve işaretledik. Gazipaşa'da 4 yıldır yaşıyorum. Ailemle birlikte taşındık. Buranın ne kadar güzel ve özel bir yer olduğunu tahmin bile edemedik. Şimdi öğrendik. Gönüllü olmaya karar verdim. Çocuklarımız, geleceğimiz için doğayı korumak istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
