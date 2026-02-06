Haberler

Gaziosmanpaşalı çocuklar atıkları sanata dönüştürdü

Gaziosmanpaşalı çocuklar atıkları sanata dönüştürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziosmanpaşa Belediyesince düzenlenen "Atıktan Sanata: Minik Eller Büyük Farklar" etkinliğinde, çocuklar dönüştürülebilir atıklardan tasarladıkları kıyafet, şapka, çanta ve müzik aletlerini sergiledi.

Gaziosmanpaşa Belediyesince düzenlenen "Atıktan Sanata: Minik Eller Büyük Farklar" etkinliğinde, çocuklar dönüştürülebilir atıklardan tasarladıkları kıyafet, şapka, çanta ve müzik aletlerini sergiledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocuklarda çevre bilincinin ve geri dönüşüm kültürünün oluşması amacıyla özel bir etkinlik düzenlendi.

Belediyenin, Halide Edip Adıvar Anaokulu ile birlikte düzenlediği etkinlikte, çocuklar, dönüştürülebilir atıklardan tasarladıkları kıyafet, şapka, çanta ve müzik aletleri ile hem yeteneklerini sergiledi hem de çevreye duyarlı olmanın önemini vurguladı.

Karton kutular, plastik şişeler, poşetler, eski kumaşlar çocukların yetenekli ellerinde birer sanat eserine dönüşürken, çocukların kendi tasarımlarını sunması da beğeni topladı.

"Çevre bilincini çocuklarımıza aşılamaya devam edeceğiz"

Programda konuşan İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde çevre bilincinin kazandırılmasına yönelik çok önemli adımlar atılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetli eşi Emine Erdoğan'ın da öncülük ettiği, dünya çapında da yankı bulan çalışmaları takdirle takip ediyor ve bizler de çalışmalarımıza bu doğrultuda yön veriyoruz. 'Ağaç yaşken eğilir.' düsturuyla çevre bilincini çocuklarımıza aşılamaya devam edeceğiz."

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz de çocukların atık malzemeleri sanat eserlerine ve enstrümana çevirdiğini belirterek, "Çocuklarımıza, geri dönüşüm kültürünün önemini küçük yaşlardan itibaren kazandırmak için gayret ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetli eşi Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu 'sıfır atık' vizyonu, Birleşmiş Milletler'de ve tüm dünyada kabul gördü ve ilgiyle takip ediliyor. Bizler de Gaziosmanpaşa'da bu vizyonun karşılığı olan çalışmaları yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı İsmail Ergüneş, öğretmenler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Şaduman Türkay - Güncel
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu

Herkes ABD'den beklerken İran'dan sürpriz operasyon
Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama

Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk sözler! O tarihi işaret etti
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı

Küçücük çocuğu bu hale getirdiler! Çok sayıda tutuklama var
Dev banka kepenkleri kapatıyor! Onlarca şubenin fişi çekildi

Dev banka kepenkleri kapatıyor! Onlarca şubenin fişi çekildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ordu'da eylem hazırlığındaki şüpheliler bomba ve silahlarla yakalandı

Yakalanmasalar bir şehri kana bulayacaklardı!
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Bilal Erdoğan'dan N'Golo Kante sözleri: Destek devam edecek

Bilal Erdoğan'dan çok konuşulacak Kante sözleri
Galatasaray, Can Armando Güner'i kadrosuna kattı! İşte bonservis bedeli

Transferler üst üste! Sacha Boey'dan sonra bir imza daha
Ordu'da eylem hazırlığındaki şüpheliler bomba ve silahlarla yakalandı

Yakalanmasalar bir şehri kana bulayacaklardı!
AK Partili Şamil Tayyar'dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir

AK Partili isimden çarpıcı Zeydan Karalar yorumu
Sánchez'den Musk'a Don Kişot göndermesi: Bırak havlasınlar

Dünya bu kapışmayı konuşuyor! Başbakan'dan Musk'a olay gönderme