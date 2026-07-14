Hakan Bahçetepe ve 8 sanığın yargılandığı davada 1 kişiye tahliye kararı

GÖREVİNDEN uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ile 8 sanığın yargılandığı davanın duruşması bugün görüldü. Mahkeme, ara kararında Hakan Bahçetepe ve CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner'in tutukluluk halinin devamına hükmederken, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy'un ise sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine karar verdi. Duruşma 2 Ekim'e ertelendi.

Görevinden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin ve 8 sanığın yargılandığı, Bahçetepe'nin 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama', 'Rüşvet' ile 'Haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme' suçlarından toplam 24 yıla kadar hapis cezasının istendiği davanın duruşması, bugün İstanbul Adliyesi 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nin salon kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görüldü.

'HAKAN BAHÇETEPE'YE BİR SU BİLE İÇİRMEDİM'

Aziz İhsan Aktaş'ın şirketinde çalışan Özer Ayık savunmasında, "Elektrik kazısı için Boğaziçi Elektrik'ten geldiler. Sözleşme yaptık ve bin 400 lira yatırdık. Boğaziçi Elektrik haricinde ben kimseyle görüşmedim. Rutin işleri BEDAŞ ve belediye yürütüyor. Bu işlem belediye başkanının işi değil, zaten bu izne meclis bakıyor. Belediyeye dilekçe vermedim. Hakan Bahçetepe ile tanışıklığım olağandır. Gaziosmanpaşa'da çok yatırım yaptım. Hakan Bey'den önceki başkanla da tanıştım. İslam Bey aracılığıyla Hakan Bey'i ziyarete gittim ama kendisiyle ilk zamanlar görüşme yapamadım. Sonra birkaç defa görüştüm. Beyaz Masa konusunda yardımcı olmasını istedim. Başka da bir talebim olmadı. Akaryakıt istasyonunun Gaziosmanpaşa Belediyesi ile ilgisi yok. Kapalıçarşı deniliyor. Ben Kapalıçarşı'yı ömrümde görmedim. Bırakın 300 bin doları, Hakan Bahçetepe'ye bir su bile içirmedim. Ben kimseye para vermedim. Ben kimseye iftira atmadım. Etkin pişmanlık ifadesi vermedim. Ben isteseydim etkin pişmanlıktan yararlanabilirdim. İftira atıp çıkabilirdim ama yapmadım. Ben bir suç işlemedim. O yüzden 100 günden fazla cezaevinde yattım, sonra tahliye oldum. Bana hiç kimse böyle bir talimat vermedi, ben de kimseden almadım" dedi.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme, ara kararında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner'in tutukluluk halinin devamına hükmetti. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy'un ise sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine karar verildi. Duruşma 2 Ekim'e ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, Aziz Lal, Aziz İhsan Aktaş, Baki Aydöner, Erdal Celal Aksoy, Gözde Bahçetepe, Gürkan Dölekli, Hakan Bahçetepe, Seza Büyükçulha ve Özer Ayık 'Şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Ayrıca, Aziz İhsan Aktaş'ın ise etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadesine yer verildi. İddianamede, etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Aziz İhsan Aktaş, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden kazı izni alınabilmesi için Hakan Bahçetepe'ye Özer Ayık aracılığıyla 300 bin dolar verildiğini öne sürdü. Bahçetepe ise suçlamaları reddederek Aziz İhsan Aktaş'ı tanımadığını, kazı izninin belediye meclisi ve ilgili komisyonların oy birliğiyle alındığını, rüşvet iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu. Savcılık, Bahçetepe hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "rüşvet" ve "haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme" suçlarından toplam 10 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep ederken, diğer sanıklar hakkında da farklı oranlarda hapis cezaları istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı