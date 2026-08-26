Gaziosmanpaşa'da iş cinayeti: İşçi asansörle düştü
Gaziosmanpaşa'da bir tekstil firmasında çalışan Suriyeli işçi, yük asansörüyle 4. kattan zemine düşerek ağır yaralandı. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından işçiyi hastaneye kaldırdı, firma yetkilisi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Gaziosmanpaşa'da yük asansörüyle 4. kattan zemine düşerek yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Yenimahalle'de bulunan bir tekstil firmasında çalışan Suriye uyruklu işçi, yük asansörüyle birlikte 4. kattan zemine düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan işçi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis, firma yetkilisini ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.
Kaynak: AA