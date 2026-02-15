Gaziosmanpaşa'da süs havuzunda mahsur kalan kedi kurtarıldı
Gaziosmanpaşa'da bir alışveriş merkezinin süs havuzuna düşen kedi, çevredeki kişiler tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Olay, öğle saatlerinde Karadeniz Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Alışveriş merkezinde bulunan süs havuzuna düşen kedi çıkmakta zorluk yaşadı. Gezerken durumu farkeden kişiler havuzun kenarında bulunan demir korkuluklara tutunarak mahsur kalan kediyi kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel