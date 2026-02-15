Haberler

Gaziosmanpaşa'da süs havuzunda mahsur kalan kedi kurtarıldı

Gaziosmanpaşa'da bir alışveriş merkezinin süs havuzuna düşen kedi, çevredeki kişiler tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

GAZİOSMANPAŞA'da alışveriş merkezinin süs havuzuna düşerek mahsur kalan Kedi, çevredeki kişiler tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Karadeniz Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Alışveriş merkezinde bulunan süs havuzuna düşen kedi çıkmakta zorluk yaşadı. Gezerken durumu farkeden kişiler havuzun kenarında bulunan demir korkuluklara tutunarak mahsur kalan kediyi kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

