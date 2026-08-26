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Oyun Salonuna Silahlı Saldırı: 1 Yaralı, Şüpheli Yakalandı

Oyun Salonuna Silahlı Saldırı: 1 Yaralı, Şüpheli Yakalandı
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GAZİOSMANPAŞA'da şüpheli 1 kişi oyun salonuna silahla ateş açtı.

GAZİOSMANPAŞA'da şüpheli 1 kişi oyun salonuna silahla ateş açtı. Saldırıda yaralanan işletme sahibi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüpheli polis tarafından yakalandı.

Olay, 21 Ağustos Cuma günü saat 21.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yürüyerek iş yeri önüne gelen 1 şüpheli, yanında getirdiği silahla oyun salonuna ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar işletme sahibine isabet ederken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alarak iş yerinde inceleme yaptı. Yaralandığı belirlenen işletme sahibi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri kaçan şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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