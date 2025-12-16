Haberler

Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşümü tamamlanan konutlar hak sahiplerine teslim edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Gaziosmanpaşa Belediyesi işbirliğiyle tamamlanan Yeni Mahalle Evleri Kentsel Dönüşüm Projesi'nin anahtar teslim töreni yapıldı. Proje kapsamında 527 konut ve 11 ticari alan üretildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Gaziosmanpaşa Belediyesi işbirliğiyle yapımı tamamlanan Yeni Mahalle Evleri Kentsel Dönüşüm Projesi'nde hak sahiplerine anahtar teslim töreni düzenlendi.

Teslim töreninde konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Aslan Öztürk, 2012 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla "Yeni Mahalle 9A" bölgesinin değişim ve dönüşüm alanı ilan edildiğini söyledi.

Öztürk, proje alanının yaklaşık 45 bin dönüm, 1. Etap proje alanında ise 276 bağımsız bölümün olduğunu belirterek, "Hak sahipleriyle uzlaşma sağlanarak tahliye ve yıkım işlemlerine başlanmıştı. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında 527 konut, 11 ticari yer olmak üzere toplam 538 bağımsız birim üretilmiştir." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında kapalı otopark olduğunu kaydeden Öztürk, "Site içerisinde de çocuk oyun alanları, spor aktivite alanları ve bunun gibi ortak alanlar oluşturulmuştur. Bugün burada proje kapsamında üretilen dairelerin 356'sı hak sahiplerine teslim edilecektir." diye konuştu.

Ak Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı İsmail Ergüneş de Gaziosmanpaşa'nın yıllardır İstanbul'un en hızlı büyüyen ve en canlı ilçesi olduğunu ancak zamanla yapı stokunun yaşlandığını kaydetti.

Ergüneş, sokakların zamanla yorulduğunu ve deprem riskinin giderek daha belirgin hale geldiğini vurgulayarak, "Tam da bu nedenle AK Parti döneminde başlatılan kentsel dönüşüm hamlesi, ilçemizin kaderini değiştirdi. Bu dönüşüm yalnızca eski binaları yıkıp yenilerini yapmak değildir. Teknik olarak en son deprem yönetmeliklerine uygun zemin etütleri yapılmış ve bilimsel analizlerle desteklenen güçlü bir mühendislik vizyonudur." dedi.

Projede 527 konut, 11 dükkan, 882 araçlık otopark, 7 bin 500 metrekare yeşil alan ve çocuk oyun alanları yer alıyor.

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral - Güncel
