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Gaziosmanpaşa'da gecekonduda çıkan yangın söndürüldü, anlar kameralara yansıdı

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Gaziosmanpaşa'da Merkez Mahallesi Kalender Sokak'taki gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşların ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında gecekondu hasar gördü, o anlar cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

Gaziosmanpaşa'da, bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Mahallesi Kalender Sokak'ta bulunan gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında gecekonduda hasar meydana geldi.

Yangın, cep telefonu kameralarınca da kaydedildi.

Kaynak: AA
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