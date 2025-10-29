Gaziosmanpaşa'da Cumhuriyet'in 102. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı

Gaziosmanpaşa'da, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Gaziosmanpaşa Belediyesince düzenlenen etkinlikler kapsamında, belediyenin Kültür ve Sanat Merkezi'nde öğrencilerin Cumhuriyet bayramı temasıyla çizdiği resimlerden oluşan sergi açıldı.

Daha sonra Gaziosmanpaşa Ortaokulu'ndan belediye binasının bahçesine kadar vatandaşların katıldığı fener alayı düzenlendi.

Fener alayına, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, MHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Korhan Çalışkan ve Yeniden Refah Partisi Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Ramazan Kaya da katıldı.

Fener alayının ardından Gaziosmanpaşa Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, belediye binasının bahçesinde kurulan sahnede 29 Ekim özel gösterisi gerçekleştirdi.

Belediyenin kurslarında eğitim alan gençlerin kurduğu Grup Tablo ve Grup Frekans'ın konser verdiği etkinlikte, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz de gitarıyla eşlik ederek "Deniz Üstü Köpürür" türküsünü seslendirdi.

"Müreffeh bir Türkiye hedefine hep beraber hep birlikte ulaşacağız"

Burada konuşan Kaymakam Yönden, şehit ve gazilerle gurur duyduklarını belirterek, bu sayede Cumhuriyet'i 102. yıla getirdiklerini söyledi.

Yönden, "Terörsüz Türkiye" sürecine değinerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Sayın Devlet Bahçeli'nin desteğiyle yapılan bir çalışmayla çok güzel günlere gidiyoruz. Buna çok büyük destek istiyoruz. Çünkü bu bizim için çok kıymetli. Eğer kardeşliğimizi daha da pekiştirirsek inanın yaptıklarımız çok daha iyi noktaya gelecek. Bu konuda kıymetli halkımıza tek tek ulaşıp bunları da anlatmaya çalışıyoruz." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına rahmet diledi.

Türkiye'nin, coğrafyasında, Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren örnek teşkil ettiğini vurgulayan Özdemir, özellikle çok partili sisteme geçilen günden bugüne demokrasiyle yine bölge devletlerine ilham olduğunu, ancak diğer yandan da bazı sınamalarla karşı karşıya kaldığını dile getirdi.

Özdemir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"1960 darbesiyle, 1971 muhtırasıyla, 1980 darbesiyle, 28 Şubatıyla, e-muhtırasıyla ve son olarak da 15 Temmuz hain darbe girişimiyle demokrasimiz kesintiye uğratılmaya çalışılmıştır. Hamdolsun hürriyetine bağlı olan milletimiz her darbe girişimi ve darbeden sonra, hızlı bir şekilde demokrasiye geçişi zorlamış ve ülkemiz yolculuğuna devam etmiştir. Son darbe girişiminden sonra milletimizin güçlü duruşu, Cumhurbaşkanımızın iradesiyle ülkemiz güçlenerek milletiyle beraber yolculuğuna devam etmiştir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim 2023'te yeni yüzyılı, "Türkiye Yüzyılı" ilan ettiğini anımsatan Özdemir, "KAAN'ıyla, İHA'larıyla, SİHA'larıyla, Çelik Kubbesi'yle, 'Terörsüz Türkiye' mottosu ve inancıyla çocuklarımıza ve gençlerimize daha güvenli bir Türkiye'yi hep birlikte Allah'ın izniyle bırakacağız. Yine güçlü bir ekonomi politikasıyla ilk olarak 25 bin dolarlık gayrisafi milli hasıla hedefimizle, müreffeh bir Türkiye hedefine hep birlikte ulaşacağız." diye konuştu.

"Cumhuriyet'e uzanan yol, azim ve fedakarlıklarla yazılmıştır"

Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler kürsüsünde, "Dünya beşten büyüktür" diyerek, Filistin meselesini ve dünyadaki haksızlıkları bütün vicdan sahibi insanların kalbine ve zihnine kazımaya gayret ettiğini aktararak, "İnanıyoruz ki yeni yüzyılda, Türkiye Yüzyılı'nda inşallah Filistinli kardeşlerimizin de Gazzeli kardeşlerimizin de ve Kudüs'ün de kurtuluşuna hep birlikte şahit oluruz." sözlerini sarf etti.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Karadeniz de Cumhuriyet'in, binlerce yıllık devlet geleneğinin en kudretli ve en kalıcı eseri olduğunu belirterek, "Malazgirt'ten, Selçuklu ve Osmanlı'ya nihayet Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Cumhuriyet'e uzanan yol, azim ve fedakarlıklarla yazılmıştır." dedi.

Karadeniz, Türkiye'yi muasır medeniyetlerin çok üzerine taşıyacak bir yolculuğun eşiğinde olduklarını vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle, Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirmek için kararlılıkla ilerlemeye devam ediyoruz. Ekonomiden güvenliğe, savunma sanayisinden diplomasiye kadar attığımız her adımla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öngörü ve kararlılığı bizlere yol göstermektedir. Onun liderliğinde, Türkiye sadece kendi sınırlarında değil, bölgesinde ve dünyada da güçlü ve itibarlı bir ülke olarak yerini sağlamlaştırmaktadır." ifadesini kullandı.