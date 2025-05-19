Yüzleri maskeli 2 kişi, çocuk parkını kana buladı

Yüzleri maskeli 2 kişi, çocuk parkını kana buladı
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Yüzleri maskeli 2 kişi, çocuk parkını kana buladı
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da çocuk parkına gelen yüzleri maskeli 2 şüpheli, bankta oturan 3 kişiye silahla ateş etti. Olay sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, parkta oynayan çocuğun da aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Gaziosmanpaşa'da, çocuk parkında yüzleri maskeli 2 şüphelinin silahlı saldırısı sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Dün akşam, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki çocuk parkına gelen yüzleri maskeli 2 şüpheli, bankta oturan Fatih K. (21), Utku K. (16) ile Yüksel E'ye (22) silahla ateş etti. Parkta oynadığı sırada koluna kurşun isabet eden 6 yaşındaki Mustafa Ş. ile saldırının hedefindeki 3 kişi yaralanırken, şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Fatih K. hayatını kaybetti. Kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Yüzleri maskeli 2 kişi, çocuk parkını kana buladı

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel
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