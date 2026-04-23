Gaziosmanpaşa'da 23 Nisan Çocuk Meclisi'nden dünyaya barış mesajı

Gaziosmanpaşa Belediyesince, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen Çocuk Meclisi'nde dünyaya barış mesajı verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Meclis Salonu'ndaki programda başkanlık görevi temsili olarak 7. sınıf öğrencisi Elifnaz Filiz'e verildi.

Filiz'in konuşmasının ardından söz alan meclis üyeleri, çevre bilinci, güvenli yaşam ve savaşların son bulması gibi konularda görüşlerini dile getirdi.

İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de yaşanan drama da dikkati çeken çocuklar dünyaya barış çağrısında bulundu.

Programa katılan Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz de oylamalara iştirak etti.

Çocukların önerileri mecliste yapılan oylamayla karara bağlandı.

Programda, çocuklar tarafından kaleme alınan, barış, güven ile umut vurgusu içeren mektubun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e iletilmek üzere hazırlandığı aktarıldı.

Etkinliğin ardından belediye bahçesinde düzenlenen programda konuşan Karadeniz, bugün kürsüde çocukların sesinin olduğunu belirtti.

Karadeniz, "Bugün burada sadece dinleyen değil, düşünen, konuşan, fikir üreten sizlersiniz. Çocuk Meclisi işte tam da bu yüzden çok kıymetli. Çünkü burada sizlerin düşüncelerini duyuyor, hayallerinizi öğreniyoruz. Sizler, sadece yarının büyükleri değilsiniz. Bugünün de en önemli parçasısınız. Attığınız her adım, kurduğunuz her hayal bu geleceği şekillendiriyor." ifadelerini kullandı.

Programın sonunda yapılan, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden'in de katıldığı etkinlikte barışı simgeleyen güvercinler uçuruldu.

Çocuklar tarafından gökyüzüne balonlar bırakılmasının ardından program sona erdi.