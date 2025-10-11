Haberler

Gaziosmanpaşa'da 18 Bin Filistinli Çocuk İçin Anma Etkinliği

Gaziosmanpaşa'da 18 Bin Filistinli Çocuk İçin Anma Etkinliği
Güncelleme:
Gaziosmanpaşa Belediyesi, 'Dünya Kız Çocukları Günü' kapsamında Filistin'de yaşamını yitiren 18 bin çocuğun adının yer aldığı bir afişle anma etkinliği düzenledi. Etkinlikte çocuklar, Filistin'de ölen çocukların isimlerini panele yazdı ve Filistin atkısı takıldı.

Gaziosmanpaşa Belediye binasına, Filistin'de yaşamını yitiren 18 bin çocuğun adının yer aldığı afiş asılarak ölen çocuklar anıldı.

"Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla Gaziosmanpaşa Belediyesi önünde düzenlenen etkinlikte, savaşın en savunmasız kurbanları olan çocuklar için mesaj verildi.

Etkinlik kapsamında, 18 bin Filistinli çocuğun isminin yer aldığı dev bir afiş belediye binasının ön cephesine asıldı.

Afişte "İsrail 18 bin çocuğu öldürdü. Unutmayacağız unutturmayacağız" mesajı yazıldı.

Etkinlikte ayrıca çok sayıda kız çocuğu, sprey boyayla Filistin'de ölen çocukların adını panele yazdı.

Öte yandan Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkan Vekili Eray Karadeniz, etkinliğe katılan çocuklara Filistin atkısı taktı.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
