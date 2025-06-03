Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Bahçetepe'ye rüşvet iddiaları soruldu

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'ye, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunda, rüşvet iddiaları soruldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamda gözaltına alınan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde alınan ifadesine ulaşıldı.

"Rüşvet almak-vermek", "mal varlığı değerlerini aklamak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" ile suçlanan Bahçetepe ifadesinde, suç işlemediği için etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediğini söyledi.

Bahteçepe, 06 CMM 944 plakalı aracın kiminin adına tescilli ve kimin kullanımında olduğu sorusu üzerine, "Aracın kimin adına tescilli olduğunu bilmiyorum ancak kamu hizmetlerini gerçekleştirmek üzere kullandığımız araçlardan biri olabilir. Aracın ne şekilde temin edildiğini bilmiyorum. Kimin adına ya da hangi firma adına kayıtlı olduğunu bilmiyorum. Ben, 2024 yılı ocak ayı itibariyle CHP belediye başkan adayı oldum. Bu adaylıktan sonra ilçe başkanlığında bulunan tüm görevim sona erdi. Bu tarih itibariyle bu araç veya başka araçların akıbetini bilmiyorum." cevabını verdi.

Aziz İhsan Aktaş'ın itirafları

Bunun üzerine, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 11 Mayıs'ta ifade veren örgütün elebaşı Aziz İhsan Aktaş'ın, "Kardeşlerim ve yakınlarımın firmaları, Beşiktaş Belediyesinde araç kiralanmasıyla ilgili ihaleler almıştı. Belediye, ihale kapsamında yer alan araçlar dışında kardeşlerimden fazlaca araç talep etmiştir. Bu araçların, başta Beşiktaş Belediyesinin başkan, başkan yardımcılarının yakın çevreleri, CHP Genel Merkezi, İstanbul İl Başkanlığında kullanıldığını biliyorum. Beşiktaş Belediyesinin zorlamasıyla Hakan Bahçetepe'ye belediye başkanı olmadan önce araç teslim edildiğini öğrendim. Başkan olduktan sonra araç defaten istenmesine rağmen teslim edilmemiştir. Halihazırda kullanmaya devam etmektedir." şeklindeki beyanı Bahçetepe'ye okundu.

Bahçetepe ise "Aziz İhsan Aktaş isimli şahsın adını hayatımda ilk defa Beşiktaş Belediyesine operasyon yapıldığında medyada duydum. Aktaş'ın ifadesinde yer alan, kardeşlerine ait olduğu iddia edilen 06 CMM 944 plaka sayılı aracın kime verildiği ve aracın kimden geri istendiğine dair açıklamaya yer verilmemiştir. Bahse konu aracın nasıl temin edildiğini bilmediğim yukarıda detaylıca açıklanmıştır. 2024 yılı ocak itibariyle belediye başkan adayı olmam sebebiyle ilçeden ayrıldığım için akıbetini bilmiyorum." dedi.

Söz konusu aracı CHP ilçe başkanlığı döneminde erzak dağıtımı, maske, cenazeye gitme gibi kamusal hizmetler için ilçe teşkilatı tarafından kullanıldığını, 2024 yılı ocak ayından itibaren bu araçla hiçbir alakasının kalmadığını savunan Bahçetepe, aracın sahibinin Aktaş olduğunu bilmediğini, bu kişi ve yakınlarıyla hiçbir bağı veya ilişkisi olmadığını öne sürdü.

300 bin dolar rüşvet iddiası

Daha sonra Bahçetepe'ye Aktaş'ın, "Belediyenin imar yetkilisi olmadığı TEM Otoyolu'ndaki benzinlik ve AVM inşaatına elektrik hattı çekmek amacıyla önceki dönemdeki belediye yönetiminden kazı izni almak için başvurdukları, seçimlerin ardından sürecin uzaması üzerine İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması şüphelisi Seza Büyükçulha ile bu soruşturmanın şüphelisi Baki Aydöner'in Bahçetepe'yle konuştuğu ve Bahçetepe'nin 300 bin dolar istediği, kendisinin de bu parayı şüpheli Özer Ayık aracılığıyla Bahçetepe'ye verdiği" yönündeki iddiaları soruldu.

Bahçetepe, başkanlık mazbatasını 5 Nisan 2024'te aldıktan sonra önceki dönemden kalan bazı sorunları değerlendirmeye başladıklarını anlatarak, "Bahse konu sorunlardan bir tanesi de budur. Konu BEDAŞ'ın irtifak hakkı başvurusudur. Bu başvuruyu eski belediye başkanı Usta, 1 Nisan 2024'te oylar yeniden sayılırken, ben daha mazbatamı almamışken alelacele belediye meclisine havale etmiştir. Havale tarihi benim dikkatimi çekmiştir. Bu konuda uzman olmadığım için ilgili müdürlüklere görüş sordum. Oradan gelen görüşe göre bu konunun İmar ve Hukuk Komisyonu'nda görüşülebileceğini anladık." şeklinde savunma yaptı.

HTS kayıtlarına itiraz etti

Şüpheli Baki Aydöner'le bu konuda görüşmediğini ifade eden Bahçetepe, "Özer Ayık'ı belediye başkanı olduğum süre zarfında belediye binasına 'hayırlı olsun' ziyaretime gelen kalabalıktan biri olması sebebiyle tanırım. İsmi geçen şahıslardan ya da başka şahıstan kesinlikle bir para talebim veya para alışverişim olması durumu mümkün değildir. Bu iddiayı tarafıma yapılmış hakaret sayarım." diye konuştu.

Bahçetepe, söz konusu kararın meclisten 2024 yılı haziran ayında geçmesine rağmen, menfaatle suçlandığı tarihin 2024 yılının kasım ayının son günleri olduğunu dile getirdi.

Özer Ayık'la olan HTS kayıtlarına da itiraz eden Bahçetepe, belediye binası dışında sıfır metre ile baz vermelerinin mümkün olmadığını öne sürerek, HTS kayıtlarının detaylı incelenmesi için ilerleyen süreçte suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Belediye kasasından çıkan hard disk

Bahçetepe, Aziz İhsan Aktaş'ın, "Benzinliğe ruhsat alma süreci için İBB'nin Seza Büyükçulha aracılığıyla para talep ettiği ve 200 bin dolar para verildiği" iddiasına ilişkin bilgisi olmadığını savundu.

Polis ekiplerince makam odasında yapılan aramada bulunan çelik kasadan çıkan hard diske ilişkin Bahçetepe, "Hard disk çıkan çelik kasa eski belediye başkanı döneminden kalan çelik kasadır. İçerisinde belediye başkanı mührü ve hard disk olması gerekir. Bildiğim kadarıyla şifresiz olan ve içerisinde belediyeyi devraldığımızda ilgili müdürlüklerin hazırladığı, belediyemizle ilgili sunumların olduğu bir hard disk olduğunu düşünüyorum. Hard diski hiçbir zaman açıp bakmadım." dedi.

Cep telefonlarının şifresini polise neden vermediği soruldu

El konulan cep telefonları şifresini vermek istememe sebebinin sorulması üzerine Bahçetepe, "Bu soruşturmanın tarafıma isnat edilmiş mesnetsiz bir iddia olduğunu düşünüyorum. Avukatlarımdan almış olduğum görüş neticesinde, imaj kaydı tarafıma verilmediği için beyan etmek istemedim. Halen böyle düşündüğüm için şifrelerimi beyan etmek istemiyorum." yanıtını verdi.