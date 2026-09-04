600 Yıllık Gazimihal Hamamı Restorasyonunda Son Aşama

Edirne'nin 600 yıllık tarihi yapılarından Gazimihal Hamamı'nda sürdürülen restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, uzun yıllar bakımsız kalan ve bir dönem üzerinden yol geçirilen tarihi hamam, yürütülen çalışmalarla aslına uygun şekilde ayağa kaldırılıyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kentin önemli Osmanlı dönemi eserleri arasında yer alan Gazimihal Hamamı'nın restorasyonun tamamlanmasının ardından işlevlendirilerek kültürel ve sosyal yaşama kazandırılması planlanıyor.

Tarihi yapının özgün mimari özelliklerinin korunmasına yönelik çalışmaların tamamlanmasıyla hamam, Edirne'nin kültür ve turizm rotalarındaki yerini yeniden alacak.

Gazi Mihal Hamamı

Tunca Nehri kıyısında yer alan hamam, Osmanlı'nın kuruluş döneminde büyük hizmetlerde bulunmuş akıncı ailesi Mihaloğulları'ndan Gazi Mihal Bey tarafından 1422 yılında inşa ettirildi.

Kesme taş ve tuğla malzemeden yapılan hamamın duvarları orijinal halini koruyor.

Gazi Mihal Bey Camisi ve İmaret Köprüsü ile külliye halinde bulunan hamam, Rusların 1829'da Edirne'yi işgalinin ardından tamamen kapatıldı.

Kaynak: AA