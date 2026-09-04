Haberler

600 Yıllık Gazimihal Hamamı Restorasyonunda Son Aşama

600 Yıllık Gazimihal Hamamı Restorasyonunda Son Aşama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin 600 yıllık tarihi yapılarından Gazimihal Hamamı'nda sürdürülen restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Edirne'nin 600 yıllık tarihi yapılarından Gazimihal Hamamı'nda sürdürülen restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, uzun yıllar bakımsız kalan ve bir dönem üzerinden yol geçirilen tarihi hamam, yürütülen çalışmalarla aslına uygun şekilde ayağa kaldırılıyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kentin önemli Osmanlı dönemi eserleri arasında yer alan Gazimihal Hamamı'nın restorasyonun tamamlanmasının ardından işlevlendirilerek kültürel ve sosyal yaşama kazandırılması planlanıyor.

Tarihi yapının özgün mimari özelliklerinin korunmasına yönelik çalışmaların tamamlanmasıyla hamam, Edirne'nin kültür ve turizm rotalarındaki yerini yeniden alacak.

Gazi Mihal Hamamı

Tunca Nehri kıyısında yer alan hamam, Osmanlı'nın kuruluş döneminde büyük hizmetlerde bulunmuş akıncı ailesi Mihaloğulları'ndan Gazi Mihal Bey tarafından 1422 yılında inşa ettirildi.

Kesme taş ve tuğla malzemeden yapılan hamamın duvarları orijinal halini koruyor.

Gazi Mihal Bey Camisi ve İmaret Köprüsü ile külliye halinde bulunan hamam, Rusların 1829'da Edirne'yi işgalinin ardından tamamen kapatıldı.

Kaynak: AA
YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi

Gelen ihbarlar üzerine 23 üniversite için düğmeye basıldı

Bülent Arınç'tan Melih Gökçek çıkışı: Savcı çağırsa koşarım

Arınç'tan bomba Melih Gökçek çıkışı
Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu'nun yardımcısına bak sen! Skandal görüntüler ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir

Kırmızı alarm verildi! Tarihte eşi benzeri olmayan olay yaşanacak
Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Trabzonspor Richarlison'un başını yaktı

Richarlison'un başını Trabzonspor yaktı
Kraldı, ortada kaldı! Mauro Icardi'ye şok üstüne şok

Ortada kalan Icardi'ye şok üstüne şok!
Sünneti saray törenine çevirdiler! Annenin girişi ağızları açık bıraktı

Sünneti saray törenine çevirdi! Annenin girişi ağızları açık bıraktı
İran'dan ABD'ye sert yanıt: Savaşı başlatan sizsiniz

ABD İran'ı suçladı, yanıt gecikmedi: Hikayeyi baştan anlatın
Yüz ifadesine dikkat! 'Yakışıklı Mısırcı'yı illallah ettiren kadın

Yüz ifadesine dikkat! 'Yakışıklı Mısırcı'yı illallah ettiren kadın