İzmir'de bir evde 2 bin 226 uyuşturucu hap ele geçirildi

Güncelleme:
İzmir'in Gaziemir ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evde 2 bin 226 uyuşturucu hap bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir evde 2 bin 226 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.A.K'nin Dokuzeylül Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi.

Evde ve eklentilerinde yapılan aramada 2 bin 226 uyuşturucu hap bulundu.

Polis, şüpheli M.A.K'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
