İzmir'de bir evde 2 bin 226 uyuşturucu hap ele geçirildi
İzmir'in Gaziemir ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evde 2 bin 226 uyuşturucu hap bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.A.K'nin Dokuzeylül Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi.
Evde ve eklentilerinde yapılan aramada 2 bin 226 uyuşturucu hap bulundu.
Polis, şüpheli M.A.K'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel