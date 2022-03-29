Gaziemir Belediyesi Çocuk Meclisi'ne başvurular başlıyor

Gaziemir Belediyesi çocukların toplumsal yaşamın her alanında söz sahibi olmaları, kentin yönetiminde aktif rol almaları ve kentin sorunlarına çözüm üretmeleri amacıyla Gaziemir Belediyesi Çocuk Meclisi'ni kuruyor. Çocuk meclisinde görev yapmak isteyen 10-15 yaş aralığındaki çocuklar, 29 Mart 8 Nisan tarihlerinde belediyenin web sitesini ziyaret ederek kayıt yaptırabilecek. Gaziemir'de yaşayan çocuklar, velisinden izin alarak Gaziemir Belediyesi Çocuk Meclisi'ne katılabilecek.

"Çocuklarımızın taleplerini dile getirmeleri, fikirlerini yaşama geçirebilmeleri için Gaziemir Belediyesi Çocuk Meclisi'ni kuruyoruz" diyen Belediye Başkanı Halil Arda, "Geleceğimizin sahibi çocuklarımızın, yaşadıkları kentin yönetimine ortak olmalarını istiyoruz. Kendilerini ve yaşadıkları kenti ilgilendiren meselelerde karar alabilmeleri için çocuklarımızı, meclisimizde görev almaya davet ediyorum" diye konuştu.

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